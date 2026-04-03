به گزارش ایلنا، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن با انتشار پیامی در ایکس با لحنی کنایه‌آمیز نوشت: «حقوق بین‌الملل»؟ چه تعبیر جالبی. حقوق بین‌الملل درباره تجاوز نظامی رژیم‌های آمریکا و اسرائیل به کشورهای مستقل و ترور رهبران آنها چه می‌گوید؟ درباره حمله به مدرسه‌ای در میناب که ۱۷۰ دانش‌آموز را به کام مرگ کشاند چه؟ یا حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی مانند کارخانه‌های دارویی و تأسیسات آب‌شیرین‌کن؟

این پیام می‌افزاید: جالب است که «حقوق بین‌الملل» فقط زمانی اهمیت پیدا می‌کند که با روایت شما همخوانی داشته باشد. شما هرگز متجاوزان را پاسخگو نمی‌کنید، بلکه فقط قربانیان را مورد مؤاخذه قرار می‌دهید.

