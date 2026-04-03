کنایه سفارت ایران به کالاس:

حقوق بین‌الملل درباره تجاوز به کشورهای مستقل چه می‌گوید؟

حقوق بین‌الملل درباره تجاوز به کشورهای مستقل چه می‌گوید؟
سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن در واکنش به سخنان جهت‌دار کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره پاسخ مشروع تهران به تجاوز دشمن، با طرح این پرسش که حقوق بین‌الملل درباره تجاوز نظامی به کشورهای مستقل چه می‌گوید؟، رویکرد دوگانه غرب در قبال تحولات منطقه را به چالش کشید.

به  گزارش ایلنا، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن با انتشار پیامی در ایکس با لحنی کنایه‌آمیز نوشت: «حقوق بین‌الملل»؟ چه تعبیر جالبی. حقوق بین‌الملل درباره تجاوز نظامی رژیم‌های آمریکا و اسرائیل به کشورهای مستقل و ترور رهبران آنها چه می‌گوید؟ درباره حمله به مدرسه‌ای در میناب که ۱۷۰ دانش‌آموز را به کام مرگ کشاند چه؟ یا حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی مانند کارخانه‌های دارویی و تأسیسات آب‌شیرین‌کن؟

این پیام می‌افزاید: جالب است که «حقوق بین‌الملل» فقط زمانی اهمیت پیدا می‌کند که با روایت شما همخوانی داشته باشد. شما هرگز متجاوزان را پاسخگو نمی‌کنید، بلکه فقط قربانیان را مورد مؤاخذه قرار می‌دهید.

