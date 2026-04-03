خانه



سیاسی



مجلس ۱۴ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۰:۱۵

قالیباف آمریکایی‌ها را دست انداخت

رئیس مجلس گفت: پس از ۳۷ بار شکست دادن ایران به صورت متوالی، این جنگ درخشان و بدون استراتژی که آنها آغاز کردند، از «براندازی» به «هی! کسی می‌تواند خلبانان ما را پیدا کند؟ لطفا؟» تنزل یافته است.