قالیباف آمریکاییها را دست انداخت
کد خبر : 1768918
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«پس از ۳۷ بار شکست دادن ایران به صورت متوالی، این جنگ درخشان و بدون استراتژی که آنها آغاز کردند، از «براندازی» به «هی! کسی میتواند خلبانان ما را پیدا کند؟ لطفا؟» تنزل یافته است.
چه پیشرفتی! نابغههای تمامعیار!»