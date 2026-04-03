احمدیان:
گام اول اخراج آمریکا از ایران بود، گام دوم اخراج از منطقه
نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی دفاع بیان کرد: انقلاب اسلامی در گام اول آمریکا را از ایران بیرون کرد و گام دوم اخراج آمریکا از منطقه است.
به گزارش ایلنا، سردار علی اکبر احمدیان نماینده رهبر انقلاب در شورای دفاع در ایکس نوشت: نه با تهدید عقب مینشینیم، نه با هیاهو و نمایشهای توخالی؛ این منطقه زمین بازی ماست و پاسخها بر پایه محاسبات عقلانی و واقعی است، نه نمایشهای هالیوودی.
