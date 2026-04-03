رئیس‌جمهور در پیامی شهادت همسر کمال خرازی را تسلیت گفت
رئیس‌جمهور در پیامی شهادت همسر کمال خرازی در حمله ناجوانمردانه دشمنان شرور این مرز و بوم را تسلیت گفت و برای آن شهیده سعیده علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت کرد.

به گزارش ایلنا مسعود پزشکیان در پیام تسلیت شهادت همسر مکرمه سید کمال خرازی در حمله ناجوانمردانه دشمنان این مرز و بوم تصریح کرد: در روزهایی که میهن عزیزمان آماج تجاوزات آشکار دشمنان ددمنش و سفاک قرار گرفته است و حتی حریم خانواده خادمان این سرزمین نیز از تعرض آنان مصون نمانده، این مصیبت بار دیگر عمق مظلومیت و در عین حال، استواری ملت ایران را نمایان ساخت. 

رئیس جمهور همچنین با آرزوی شفای عاجل و کامل برای دکتر خرازی افزود:  اطمینان دارم جنابعالی به عنوان یکی از سرمایه های ارزشمند کشور علی‌رغم این غم جان‌گداز، با تأسی به بزرگان اسلام و انقلاب، همچون گذشته با صلابت و تعهد، در مسیر خدمت به کشور و دفاع از منافع ملی، استوار و مصمم باقی خواهید ماند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جانباز سرافراز ایران اسلامی 

برادر ارجمندم جناب دکتر سید کمال خرازی

خبر تلخ شهادت همسر مکرمه و فداکار جنابعالی، در پی حمله ناجوانمردانه دشمنان شرور این مرز و بوم، موجب اندوه اینجانب شد.

در روزهایی که میهن عزیزمان آماج تجاوزات آشکار دشمنان ددمنش و سفاک قرار گرفته است و حتی حریم خانواده خادمان این سرزمین نیز از تعرض آنان مصون نمانده، این مصیبت بار دیگر عمق مظلومیت و در عین حال، استواری ملت ایران را نمایان ساخت. 

اینجانب ضمن ابراز صمیمانه‌ترین مراتب تسلیت و همدردی خویش، از درگاه خداوند متعال برای آن شهیده سعیده، علوّ درجات و برای جنابعالی، فرزندان و جمیع بازماندگان، صبر و اجر مسئلت دارم.

همچنین خداوند متعال را شاکرم که جنابعالی را به‌عنوان یکی از سرمایه‌های ارزشمند کشور محفوظ داشت و از درگاه احدیت شفای عاجل و کامل شما را خواهانم. 

اطمینان دارم علی‌رغم این غم جان‌گداز، با تأسی به بزرگان اسلام و انقلاب، همچون گذشته با صلابت و تعهد، در مسیر خدمت به کشور و دفاع از منافع ملی، استوار و مصمم باقی خواهید ماند.

مسعود پزشکیان 

رئیس جمهوری اسلامی ایران

