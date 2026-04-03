خضریان:
ترامپ با دیوانهبازی و مهمل بافی استانداردهای اظهارنظر سیاسی و دیپلماتیک را جابهجا کرده است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تشریح موارد متعددی از ناکامی و شکست آمریکا در جنگ تحمیلی علیه ایران، گفت: در صورت تحقق تهدید حمله زمینی به ایران، فاجعه تاریخی برای ارتش آمریکا رخ خواهد داد.
به گزارش ایلنا، علی خضریان با اشاره به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: برآورد شکست و پیروزی طرفهای جنگ، براساس چارچوبهای نظری گوناگون، شاخصهای متفاوتی دارد و پس از پایان جنگ و به کمک دادههای دقیق ممکن است. اما در حال حاضر و براساس مدارک و شواهد به صراحت میتوانیم موارد متعددی از ناکامی و شکست آمریکا را نسبت به اهداف اعلامیاش در آغاز جنگ، بیان کنیم.
وی توضیح داد: هر حمله نظامی مبتنی بر ارزیابی میدانی و محاسبه ریسکها و هزینههای دست یافتن به اهداف انجام میشود و براساس این ارزیابیها، تصمیم به انجام حمله نظامی اتخاذ و برای آن زمانبندی و اهدافی روشن و برنامههای عملیاتی اولویتبندی شده طراحی میشود.
خضریان بزرگترین شکست آمریکا را دست نیافتن به اهداف آغازین جنگ عنوان و اظهار کرد: آمریکا به شکل مستقیم و غیرمستقیم هدغش از حمله به ایران را براندازی جمهوری اسلامی، نابودی صنعت موشکی، از بین بردن شهرهای موشکی، نابودی صنعت هستهای، خارج کردن اورانیومهای غنیشده و تسلط بر صنعت نفت ایران بیان کرده بود اما اکنون موشکهای ایران، هم سیستم پدافند دشمن را تا حد زیادی از کار انداخته و هم اهداف راهبردی فراوانی را با موفقیت نشانه رفته است.
وی ادامه داد: دشمن آمریکایی اقدام ویژهای برای نابودی صنعت هستهای انجام نداده و جمهوری اسلامی ایران روزانه در حال صادرات میلیونها بشکه نفت میباشد. مهمتر اینکه جمهوری اسلامی ایران با یک پشتیبانی کمنظیری در سطح اجتماعی مواجه شده و این سرمایه بالای اجتماعی موجبات تابآوری اجتماعی در جنگ را فراهم کرده است.
نماینده تهران بیان کرد: این ناکامیها موجب شده تا طرف آمریکایی یک بیتابی برای مذاکره داشته باشد. دولتی که برای دومین بار در طول شش ماه از مذاکره برای فریب بهره میبرد و در میانه مذاکره به خیال خود دست به حمله غافلگیرانه نظامی میزند یعنی دست خود را در حمله نظامی بالاتر میداند و آن را برای دست یافتن به اهدافش مناسبتر میبیند اما وقتی در میانه جنگ مجددا دست به دامن مذاکره میشود یعنی نتوانسته در میدان نبرد به اهداف مدنظرش دست یابد وگرنه سخنی از مذاکره به میان نمیآورد و با تکیه بر دستاوردهایش در جنگ که همان تحقق اهداف حمله نظامی باشد، پیروزی و پایان جنگ را اعلام میکرد. موضوعی که با توجه به کنشگری رسانهای ترامپ میتوان گفت که هم اکنون آمریکا در چنین وضعیتی به سر نمیبرد وگرنه لحظهای را برای اعلام پیروزی و پایان جنگ از دست نمیداد.
وی تغییر چند باره اهداف جنگ و متناقض گویی مکرر را به عنوان نمونه دیگری از ناکامی و شکست دشمن دانست و گفت: مهاجمی که با برنامهریزی و به کمک مذاکره فریبکارانه برای حمله نظامی آماده میشود، اهداف مشخصی از حمله نظامی در سر دارد و برای دست یافتن به آنها خود را آماده کرده است اما وقتی پس از گذشت چند روز از آغاز جنگ مدام اهدافش از جنگ را تغییر میدهد، نه تنها نشاندهنده دست نیافتن به اهداف آغازین حمله نظامی بلکه نشانه ناامیدیاش از دست یافتن به این اهداف است و این کنش را بارها و بارها در اظهارات دولتهای تروریستی آمریکا و رژیم صهیونی مشاهده کردهایم.
خضریان افزود: از طرف دیگر درخواست مکرر ترامپ برای کمک از همپیمانان را نیز میتوان به عنوان یک نشانه بزرگ برای شکست دشمن مورد استناد قرار داد. اگر آمریکا در حمله نظامی به ایران طبق برنامه از پیش برنامهریزی شدهاش پیش رفته و به اهدافش دست یافته بود، اینگونه آشکارا بارها و بارها و با زبان تهدید و تطمیع و خواهش و التماس و گلایه از انگلیس و فرانسه و ناتو و دیگر کشورهای ریز و درشت کمک نمیخواست. نکته مهم دیگر اینکه اگر ایران ضربهای دردآور و ترسآور به آمریکا و رژیم صهیونی وارد نکرده بود همپیمانان آمریکا در حمله نظامی به ایران تردید نمیکردند چون آنها زبانی جز زور نمیفهمند و ذرهای دغدغه حقوق بشر و این شعارها را ندارند. دلیلش نیز سابقه آنها در همراهی با آمریکاییها در دیگر جنایات جنگی در سطح جهانی است.
وی با بیان اینکه تهدیدهای توخالی ترامپ در فضای رسانهای خود حکایت از ضعف آمریکا در میدان نبرد دارد، گفت: وقتی کشوری دست بالاتر در جنگ را داشته باشد، اهدافش را از ابتدا اعلام میکند و گام به گام برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شدهاش پیش میرود و مدیریت و نبض نبرد را در دست میگیرد اما در نقطه مقابل، اگر از دست یافتن به اهدافش باز ماند و مدیریت بر جنگ را از دست بدهد، به تهدیدهای توخالی روی میآورد و هر بار بهانهای برای اجرا نکردن آنها میتراشد تا بتواند دستکم میدان جنگ روانی و رسانهای را به حریف واگذار نکند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: این رویکرد و روش را به روشنی در رفتارهای رؤسای دولتهای تروریستی آمریکا و رژیم صهیونی مشاهده میکنیم؛ هرچند در این حمله نتانیاهو تا حد زیادی پشت ترامپ مخفی شده و مدیریت رسانه و جنگ روانی و افکار عمومی را به او سپرده است.
وی همچنین گفت: اینکه دشمن رو به تحریف اهداف نخستین جنگ آورده نیز نشانهای بزرگ از ناکامی آنها در این جنگ است چرا که در صورت تحقق اهداف آغازین حمله نظامی، نیازی به تحریف آن اهداف نیست؛ اما میبینید که رئیس دولت تروریستی آمریکا چند روزی است به تحریف اهداف آغازین جنگ روی آورده است و میگوید هدف تغییر از حکومت در ایران محقق شده است چون ما در حال مذاکره با افراد تازهای در ایران هستیم و این نشان میدهد هدف تغییر حکومت در ایران محقق شده است! شاید اگر هر سیاستمدار دیگری در جهان چنین اظهاراتی میکرد، او را در بیمارستان روانی بستری میکردند. اما ترامپ با دیوانه بازی و مهمل بافی استانداردهای اظهارنظر سیاسی و دیپلماتیک را جابهجا کرده است.
خضریان با تاکید بر اینکه دشمنان در طول این جنگ ضربههای متعدد و بیسابقه نظامی را دریافت کردند، افزود: شاید برای ما ایرانیها که این روزها تحت فشار جانی و روانی و نظامی و نیز داغدار شهادت هموطنان عزیز، سرداران و فرماندهان غیور نظامی و همچنین امام شهیدمان هستیم، نتوانیم به درستی دستاوردهای حیرتانگیز و غیرقابل تصور نیروهای نظامیمان را درک کنیم اما ناظران بیرونی از برنامهریزی هوشمندانه دفاعی کشور، جرئت هدف قراردادن هر مبدأ متجاوز به کشور، جسارت حمله بیمحابا به پایگاههای نظامی ابرقدرت نظامی غرب در منطقه و خسارتهای راهبردی شگفتانگیز به دولت تروریستی آمریکا، همچون از مدار خارج کردن دو ابر ناو هواپیمابر، نابودی چندین رادار چند هزار کیلومتری، انهدام یک هواپیمای شناسایی آواکس، دو هواپیمای اف ۳۵، چندین هواپیمای اف ۱۵ و اف ۱۶ و اف ۱۸، حیرت زدهاند.
وی ادامه داد: همه این هدفها، قلههای تکنولوژی جنگی غرب به حساب میآیند که بسیاری از آنها در انحصار آمریکاست و همه کشورها به جز یکی دو کشور فرسنگها با دانش تولید یا حتی خرید آنها فاصله دارند چه برسد به مقابله با آنها و منهدم کردنشان که به لطف و اراده الهی به دست شیر بچههای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران رقم خورده است.
خضریان خاطرنشان کرد: دشمنان که به دنبال وارد کردن ضربه به ایران عزیز وارد جنگ شده است، امروز در کشور خودشان و دیگر همپیمانان آنها دچار فشار اقتصادی و اجتماعی غیرقابل انکار شدهاند. همین فشار اقتصادی در جامعهای همچون آمریکا که دال مرکزی رویای آمریکاییاش رفاه است به نارضایتیهای اجتماعی میانجامد.
وی ادامه داد: آخرین و برجستهترین نمود نارضایتی اجتماعی افزون بر نتایج نظرسنجیها، راهپیماییهای گسترده اعتراضی با شعار «No Kings» است که جا دارد علل و عوامل این پدیده از منظر جامعه شناسی سیاسی در سطح دانشگاههای ما در آینده مورد مطالعه جدی قرار گیرد.
این نماینده مجلس با اشاره به حملات دشمن به مناطق مسکونی گفت: دشمن با حمله به مناطق مسکونی، زیرساختها و دانشگاهها نشان داد یک جنایتکار تمام عیار جنگی است و ضعف خود در میدان نبرد را نیز بیش از پیش عیان کرده است؛ این اقدامات از سر استیصال است و طرفی که در جنگ به اهداف نظامیاش رسیده باشد، پس از گذشت مدتی از جنگ و اذعان به دست نیافتن به اهداف از پیش تعیین شده حمله نظامی، ناگهان تهدید حمله به مناطق مسکونی و زیرساختها و دانشگاهها و عملی کردن آن در سطوح گوناگون را آغاز نمیکند. این یکی از نشانههای ناکامیهای آمریکا در دستیافتن به اهداف حمله نظامی است؛ زیرا از ابتدا مدعی بود ما قرار است مردم ایران را از جمهوری اسلامی نجات بدهیم! نه اینکه به خانههایشان و امکانات رفاهی آنها حملهور شویم. البته این اقدام دشمن خود حکایتگر دروغگویی متجاوزان میباشد.
وی در واکنش به ادعا و تلاش دشمن برای حمله زمینی گفت: حمله زمینی به ایران از ابتدای تجاوز دشمن تا حدود ۱۰ روز پیش، جزو اهداف حمله نظامی آمریکا به ایران نبود اما در پی ناکامی آمریکا در دست یافتن به اهدافش به ویژه ناتوانیاش از باز کردن تنگه هرمز، ناگهان گزینه حمله زمینی به ایران مطرح شد و اقداماتی هم برای آن انجام داد که با هوشمندی نیروهای نظامی کشور، در نطفه خفه شده است؛ اما هر روز اخبار تازهای در این زمینه در رسانهها مطرح میشود که در صورت تحقق این تهدید، به اذن خداوند فاجعهای تاریخی برای ارتش آمریکا رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: دشمن این روزها نه تنها در تحقق اهداف اولیه جنگ دچار ناتوانی شده بلکه از ورود به تنگه هرمز نیز بازمانده است. جمهوری اسلامی ایران با ممانعت از عبور کشتیهای کشورهای متخاصم از این تنگه، خلیج فارس را به یکی از برگهای برنده خود در مدیریت جنگ تبدیل کرده است. این کنش ایران ضربه نظامی و صد البته اقتصادی سنگینی به طرفهای متخاصم وارد آورده است و ناتوانی آنها از باز کردن تنگه، ضربه سهمگینی به حیثیت و توان نظامیشان میباشد.
خضریان در پایان گفت: اینکه شاهدیم بارها درخواست کمک آمریکا از همپیمانانش با پاسخ منفی آنها روبهرو شده است و تلاشهای خودش و همپیمانانش در منطقه هم دستاوردی برایشان نداشته است. تا آنجا که ترامپ به متناقض گویی در این زمینه روی آورده و یک بار ادعا میکند مدیریت تنگه در اختیار من و آیتالله است و بار دیگر مدعی میشود ایران به ما چند کشتی برای عبور از تنگه هدیه داده است و در نوبتی دیگر، خود را بینیاز از تنگه معرفی میکند و از کشورهایی که به آن نیاز دارد، بخواهد برای باز کردن تنگه اقدام کنند؛ همگی شواهدی از ناکامی و شکست مفتضحانه آمریکاییهاست.