حجتالاسلام اژهای، یک اصله نهال غرس کرد
رئیس قوه قضائیه یک اصله نهال غرس کرد.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای گفت: ایرانیان از دیرباز و در طول اعصار و قرون متمادی در شرایطی که بسیاری از کشورهای امروزی اساساً وجود خارجی نداشتند، تمدنی سبز و طبیعتگرا بنیان نهاده بودند و امتزاج این تمدن با آموزههای اسلام عزیز، بر غنا و تعالی ملت و فرهنگ ایرانی افزود و بنیانهای آن را تحکیم بخشید و امروز شاهدیم که رئیس رژیم متجاوز و مستکبر آمریکا که در عوالم و اوهام خود سیر میکند از نابودی ملت ایران و زیرساختهای ما سخن میگوید و مهمل میبافد؛ این شیطانصفت باید بداند که ملت و کشور ایران، ریشهدار و تمدندار است و گواه آن بسیار است، مانند همین درختان و اشجاری که در سرزمین ما قرنهاست سربرآوردهاند و عمرشان چندین برابرِ عمر کشوری است که رئیس سبکمغزش، حرث و نسل ما را تهدید میکند