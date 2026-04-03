بقایی:
ایران، استوار و پرافتخار ایستاده است/ خراب کردن پل؛ خرابکاران را بزرگ نمیکند
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت: خرابکردن پلهای بزرگ که همچون نمادی استوار از نبوغ، تعهد و تلاش خستگیناپذیر مهندسان و کارگران ایرانی هستند خرابکاران را بزرگ نمیکند.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تخریب یک پل در حال ساخت در کرج، توسط متجاوزان آمریکایی در شبکه ایکس نوشت:
خرابکردن پلهای بزرگ که همچون نمادی استوار از نبوغ، تعهد و تلاش خستگیناپذیر مهندسان و کارگران ایرانی هستند خرابکاران را بزرگ نمیکند.
این جنایت جنگی به سبک تروریسم داعش، همراه با حملات مشابه به زیرساختهای حیاتی ایران، یک حقیقت انکارناپذیر را بیش از پیش آشکار میسازد: هدف نهایی آنان نابودی ایران است؛ هدفی که نزدیک به پنج دهه است با فشار سیاسی، کارزار تبلیغاتی و بدنامسازی، تحریمهای اقتصادی ترور دانشمندان و متخصصان ایران، بیوقفه دنبال کردهاند.
اما ایران، امروز استوارتر، پرافتخارتر و بزرگتر از همیشه ایستاده است.