به گزارش ایلنا، از روزهای گذشته تهدید مقامات آمریکا به حمله زمینی علیه ایران با واکنش فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی به ویژه نیروهای زمینی مواجه شده است.

حالا در جدیدترین واکنش‌ها، حساب کاربری امیر سرتیپ جهانشاهی که به تازگی فعالیتش را در شبکه اجتماعی ایکس آغاز کرده، یک فیلم از تکاوران ارتشی با عنوان «نزدیک‌تر بیا، ما منتظریم» منتشر کرده است.

فرمانده نزاجا تأکید کرد: «️ ما سربازان شما را نه به عصر حجر به ما قبل از حجر می‌فرستیم تکاوران ارتش سال‌هاست با تمرینات سنگین، در آمادگی کامل هستند.»

او نوشت: خاک ایران، قتلگاه متجاوزان است؛ اگر شک دارید، امتحان کنید.

پیش از این پیام، فرمانده نیروی زمینی ارتش در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرده بود که «سنتکام (فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا) آمار سربازان کشته شده آمریکایی را به شدت سانسور می‌کند.»

امیر سرتیپ جهانشاهی چند روز پیش هم به میان افسران نیروی زمینی ارتش رفته بود و در پاسخ به تهدید دشمنان هشدار داده بود «جنگ زمینی برای دشمن خطرناک‌تر است.»

فرمانده نزاجا گفته بود: تحرکات دشمن را لحظه به لحظه و با دقت رصد می‌کنیم و برای هر سناریویی در هر زمان و مکان آماده‌ایم.