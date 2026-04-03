انهدام دومین فروند از جنگنده فوق پیشرفته F35 آمریکایی در آسمان مرکزی ایران

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

دومین فروند از جنگنده فوق پیشرفته اف سی و پنج آمریکایی در آسمان مرکزی ایران توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه منهدم شد.

جنگنده فوق از اسکادران لکن هیث می باشد.

این جنگنده به طور کامل منهدم شده و سقوط کرده است، طی دوازده ساعت گذشته، این دومین جنگنده ای است که توسط پدافند سپاه منهدم گردیده است، به دلیل متلاشی شدن جنگنده از سرنوشت خلبان خبری در دست نیست.

این اولین پاسخ ن.م ما به یاوه گویی های ترامپ است.