سفارت ایران در لندن: اروپا منافع خود را در اولویت قرار دهد و نه اسرائیل را

به گزارش ایلنا، سفارت ایران در لندن در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» در واکنش به پیام «اورزولا فون‌درلاین» رئیس اجرایی اتحادیه اروپا که تلاش داشت ایران را مقصر شرایط کنونی جلوه دهد، نوشت: «آیا شما اصلا اشاره کردید که چه کسی واقعا مسئول وضعیت کنونی است؟ چرا مدام جنایات آمریکا و رژیم اسرائیل را نادیده می‌گیرید در حالی که کل جهان صدای خود را بلند کرده است؟»