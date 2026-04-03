سفارت ایران در لندن: اروپا منافع خود را در اولویت قرار دهد و نه اسرائیل را

سفارت ایران در انگلیس روز جمعه در پیامی از اروپا خواست تا منافع خود را اولویت قرار داده و پول مالیات دهندگان اروپایی را صرف جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی نکنند.

به گزارش ایلنا، سفارت ایران در لندن در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» در واکنش به پیام «اورزولا فون‌درلاین» رئیس اجرایی اتحادیه اروپا که تلاش داشت ایران را مقصر شرایط کنونی جلوه دهد، نوشت: «آیا شما اصلا اشاره کردید که چه کسی واقعا مسئول وضعیت کنونی است؟ چرا مدام جنایات آمریکا و رژیم اسرائیل را نادیده می‌گیرید در حالی که کل جهان صدای خود را بلند کرده است؟»

سفارت ایران در ادامه نوشت: «ببینید، مالیات‌دهندگان اروپایی بهای این اقدامات را می‌پردازند. وظیفه شما این است که منافع اروپا را در اولویت قرار دهید، نه اسرائیل را.»

