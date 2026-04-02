English العربیه
سپاه:

سرنگونی یک جنگنده پیشرفته دشمن در قشم

روابط عمومی سپاه از انهدام یک جنگنده پیشرفته دشمن در قشم با آتش پدافند هوایی سپاه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سپاه، به دنبال ادعای دروغین رئیس جمهور کذاب آمریکا مبنی بر نابودی کامل پدافند هوایی سپاه، لحظاتی پیش یک جنگنده پیشرفته دشمن، در جنوب جزیره قشم توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی دریایی سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت.

این جنگنده پس از اصابت در فاصله جزیره هنگام و جزیره قشم سقوط و در اعماق آبهای خلیج همیشه فارس فرو رفت.

