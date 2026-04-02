سرنگونی یک جنگنده پیشرفته دشمن در قشم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سپاه، به دنبال ادعای دروغین رئیس جمهور کذاب آمریکا مبنی بر نابودی کامل پدافند هوایی سپاه، لحظاتی پیش یک جنگنده پیشرفته دشمن، در جنوب جزیره قشم توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی دریایی سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت.