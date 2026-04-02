به گزارش ایلنا، متن کامل سخنان سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در پاسخ به شرارت‌های جنایتکارانه، و هدف قرارگرفتن صنایع فولاد ایران، طی عملیات مشترک نیروهای هوافضا و دریایی سپاه پاسداران، موج ۹۰ عملیات وعده‌صادق۴، با رمز مبارک "یامن هو شدید العقاب"، از بامداد امروز آغاز شد.

صنایع فولاد و استیل آمریکا، مستقر در شهر ابوظبی در امارات، صنایع آلومینیوم آمریکا در بحرین و صنایع تسلیحاتی رافائل رژیم صهیونیستی از اهداف این موج بودند.

همچنین مخفیگاه تروریست‌های آمریکایی، در نزدیکی شهر منامه نیز هدف قرار گرفت.

در این عملیات موشکی و پهپادی، ده‌ها نفر از تروریست‌های آمریکایی کشته و مجروح شدند و تا ساعت‌ها در آن محل، آمبولانس‌ها مشغول امدادرسانی بودند.

ضمن آنکه در پاسخ به اقدامات تروریست‌های آمریکایی-صهیونی در حمله به زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی:

- نقاطی از پایگاه‌های هوایی «تل نوف، پالماخیم و بن‌گورین»

- مراکز تجمع نیروهای نظامی در «تل‌آویو، حیفا، ایلات، نقب و بئرالسبع»

- به‌همراه پایگاه‌های ارتش آمریکا در «احمد‌الجابر»، «علی‌السالم» و «الخرج»

با موشک‌های بالستیک سنگین و پهپادهای تهاجمی مورد هدف قرار گرفتند.

یک ️سامانه راداری هشدار زودهنگام در پایگاه الظَفره امارات نیز، مورد اصابت دقیق قرار گرفت و به‌طور کامل، منهدم شد.

مدافعان آسمان کشورمان در ارتش و سپاه، طول شبانه‌روز گذشته، ۳ فروند پهپاد متخاصم دشمنان را، در آسمان شیراز، و ۱ فروند پهپاد متخاصم را نیز در آسمان شمال‌غرب کشور، و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، رهگیری و سرنگون کردند.

دلیرمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از نخستین ساعات امروز، محل استقرار جنگنده‌‌های ارتش تروریستی آمریکا، در پایگاه الازرق اردن را، آماج حملات پهپادی خود قرار دادند.

این پایگاه در هدایت جنگنده‌های پیشرفته، و عملیات پهپادهای جاسوسی و تهاجمی دشمن، علیه مواضع جبهه مقاومت و کشورمان، نقش اصلی داشته، و با هدف کاهش توان رزم هوایی دشمن، زیر ضرب حملات پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفته است.

هشدار می‌دهیم، آمریکا و رژیم صهیونیستی، منتظر ضربات شدیدتر و کوبنده‌تر ما، در منطقه و سرزمین‌های اشغالی باشند، و به مردم و ساکنان مراکز اقتصادی، صنعتی و شرکت‌های مرتبط با آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل، یادآوری می‌کنیم از پیرامون مراکز یادشده، فاصله بگیرند.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم