حضرتی:

ایران، کشور «توافق از سر ویرانی» و تسلیم در برابر تهدید نیست

ایران، کشور «توافق از سر ویرانی» و تسلیم در برابر تهدید نیست
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه ‌ایران، کشور تسلیم در برابر تهدید نیست، تصریح کرد: کسانی که ایران را به «توافق از سر ویرانی» فرامی‌خوانند، هنوز حقیقت این سرزمین را نشناخته‌اند.

به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«کسانی که ایران را به «توافق از سر ویرانی» فرامی‌خوانند، هنوز حقیقت این سرزمین را نشناخته‌اند.

‌ ایران، کشور تسلیم در برابر تهدید نیست. کشور ایستادگی، عقلانیت و شرافت است. 

‌ملت ایران در برابر جنگ‌افروزی و تجاوز، نه‌فقط از خود دفاع می‌کند، بلکه زندگی را ادامه می‌دهد و کشور را از نو می‌سازد.

‌ایران فقط مجموعه‌ای از جاده‌ها و پل‌ها و ساختمان‌ها نیست. ایران خانه‌ همه ماست. ایران یک تمدن زنده است، ملتی که بارها از دل آتش و ویرانی و یورش برخاسته و هر بار استوارتر، خویش را بازساخته است.»

انتهای پیام/
