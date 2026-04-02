حضرتی:
ایران، کشور «توافق از سر ویرانی» و تسلیم در برابر تهدید نیست
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با بیان اینکه ایران، کشور تسلیم در برابر تهدید نیست، تصریح کرد: کسانی که ایران را به «توافق از سر ویرانی» فرامیخوانند، هنوز حقیقت این سرزمین را نشناختهاند.
به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«کسانی که ایران را به «توافق از سر ویرانی» فرامیخوانند، هنوز حقیقت این سرزمین را نشناختهاند.
ایران، کشور تسلیم در برابر تهدید نیست. کشور ایستادگی، عقلانیت و شرافت است.
ملت ایران در برابر جنگافروزی و تجاوز، نهفقط از خود دفاع میکند، بلکه زندگی را ادامه میدهد و کشور را از نو میسازد.
ایران فقط مجموعهای از جادهها و پلها و ساختمانها نیست. ایران خانه همه ماست. ایران یک تمدن زنده است، ملتی که بارها از دل آتش و ویرانی و یورش برخاسته و هر بار استوارتر، خویش را بازساخته است.»