ایران، کشور «توافق از سر ویرانی» و تسلیم در برابر تهدید نیست

«کسانی که ایران را به «توافق از سر ویرانی» فرامی‌خوانند، هنوز حقیقت این سرزمین را نشناخته‌اند.

‌ ایران، کشور تسلیم در برابر تهدید نیست. کشور ایستادگی، عقلانیت و شرافت است.

‌ملت ایران در برابر جنگ‌افروزی و تجاوز، نه‌فقط از خود دفاع می‌کند، بلکه زندگی را ادامه می‌دهد و کشور را از نو می‌سازد.

‌ایران فقط مجموعه‌ای از جاده‌ها و پل‌ها و ساختمان‌ها نیست. ایران خانه‌ همه ماست. ایران یک تمدن زنده است، ملتی که بارها از دل آتش و ویرانی و یورش برخاسته و هر بار استوارتر، خویش را بازساخته است.»