واکنش سخنگوی دولت به حمله نظامی به پل کرج و انستیتو پاستور

سخنگوی دولت در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به پل کرج و انستیتو پاستور، اظهار کرد: زیرساخت را می‌توان زد، اما ریشه یک ملت را نه؛ ایران، دوباره می‌سازد و پیش می‌رود.

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«‌پل و انستیتو پاستور، نماد توان علمی ایران‌اند؛ تمدنی چندهزارساله که فهمش برای آنان که از «عصر حجر» می‌گویند دشوار است.

برای سرزمینی که قرن‌ها پیش چراغ دانش را روشن کرده، این تهدیدها فقط یک معنا دارد: زیرساخت را می‌توان زد، اما ریشه یک ملت را نه؛ ایران، دوباره می‌سازد و پیش می‌رود.»

