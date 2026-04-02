تداوم بخشنامه حضور ۲۰ درصدی کارمندان
رئیس سازمان اداری و استخدامی از ادامه اجرای بخشنامه فعالیت دستگاهها پس از نوروز خبر داد و اعلام کرد که ادارات تهران با حضور ۲۰ درصدی کارکنان مدیریت شوند.
او تأکید کرد دستگاهها موظفاند مطابق ضوابط پیشین، از جمله نحوه حضور و دورکاری کارکنان و بهکارگیری نیروهای ضروری، برنامهریزی کنند تا ارائه خدمات عمومی بدون وقفه ادامه یابد.
رفیعزاده هدف اصلی این بخشنامه را «تداوم خدمات به مردم و حفظ آرامش و امنیت روانی کارکنان» عنوان کرد و گفت مفاد مربوط به اولویتبندی دورکاری و مأموریتهای اداری همچنان معتبر است.
وی همچنین با اشاره به تفاوت شرایط در استانهای مختلف افزود استانداران در چارچوب همین بخشنامه اختیار دارند نحوه فعالیت ادارات استان را تعیین کنند؛ اقدامی که به گفته او نقش مهمی در جلوگیری از اختلال در خدماترسانی دارد.
معاون رئیسجمهور تصریح کرد استمرار هماهنگی دستگاهها طبق ضوابط ابلاغی، موجب مدیریت بهتر مراجعات مردمی و ارائه خدمات ضروری با کمترین اختلال شده است.