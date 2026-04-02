پاسخ نمایندگی ایران در سازمان ملل به تهدید ترامپ:
تمدن ۷۰۰۰ ساله با بمباران نابود نمیشود
هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به تهدیدات اخیر رئیسجمهور آمریکا مبنی بر بازگرداندن ایران به «عصر حجر»، این اظهارات را نشانه جهل و مصداق بارز قصد این کشور برای ارتکاب جنایات جنگی دانست.
به گزارش ایلنا، دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک در پیامی که در حساب کاربری رسمی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد، نوشت: «تهدید صریح رئیسجمهور آمریکا به "بمباران ایران و بازگرداندن آن به عصر حجر"، بیش از آنکه نشاندهنده قدرت باشد، بازتابدهنده جهل است.»
در ادامه این موضعگیری صریح آمده است که «این اظهارات طبق قوانین بشردوستانه بینالمللی و اساسنامه رم، سندی بر قصد ایالات متحده برای ارتکاب جنایات جنگی محسوب میشود.»
نمایندگی ایران با مقایسه قدمت ۲ کشور خاطرنشان کرد: «تمدن ایران بیش از ۷ هزار سال قدمت دارد، در حالی که قدمت ایالات متحده به سختی به ۲۵۰ سال میرسد. تمدنها با تاریخ، فرهنگ، تابآوری و مشارکتهای علمیشان تعریف میشوند.»
هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در پایان تأکید کرد: «جهان همچنان مدیون تمدن و دانشی است که دانشمندان ایرانی طی هزارهها به بشریت هدیه کردهاند. چنین تمدنی را نمیتوان با بمباران نابود کرد.»
این واکنش پس از آن صورت میگیرد که در روزهای اخیر، مقامات ارشد واشنگتن از جمله «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، لحن تهدیدآمیز خود علیه زیرساختهای غیرنظامی و حیاتی ایران را بهشکل بیسابقهای افزایش دادهاند و تهدید کردهاند «ایران را به عصر حجر، عصری که سزاوار آن است بازخواهیم گرداند»؛ موضوعی که با واکنش تند محافل دیپلماتیک و حقوقی مواجه شده است.