به گزارش ایلنا، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری روسی اسپوتنیک درباره وضعیت تنگه هرمز گفت: من اول این نکته را عرض بکنم که هرمز باز بود و عبور و مرور داشت به راحتی انجام می‌شد. طبیعی است وقتی که ما با یک وضعیت حملات مسلحانه و اقدام تجاوز مواجه می‌شویم این عبور و مرور در آنجا با مشکلات اساسی مواجه می‌شود و این حاصل آن اقدام نظامی و تجاوزکارانه است.

وی افزود: ما اکنون در جنگ هستیم. شما نمی‌توان انتظار داشته باشید که در جنگ همان قوانین قبل از جنگ در این تنگه اجرا شود. ما با دو متجاوز و برخی از کشور‌هایی که از آنان حمایت می‌کنند، مواجه هستیم. طبیعتاً باید محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی ایجاد شود.

غریب آبادی ادامه داد: چیزی که ما در این تنگه مواجه هستیم حاصل این اقدامات تجاوزکارانه است.

وی اظهار داشت: نکته‌ای که من در خصوص تنگه هرمز خدمت شما عرض بکنم که بسیار کلیدی است، در این رویکرد و نگاه جدید نکته اول این است که امکان دارد بعد از پایان این جنگ، منطقه ما شاهد یک اقدام تجاوزکارانه دیگری باشد. بالاخره متجاوزان همواره حضور دارند و جنگ هم متاسفانه ابزار و سیاست برخی از این کشور‌ها و رژیم‌ها است. اگر هر وضعیت مخاصمه مسلحانه دیگری روی بدهد کشتی‌ها، چه کشتی‌های تجاری و چه نظامی، متجاوزان و حامیان آنها از این اقدام نظامی، حق عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت.

معاون وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد: این نکته مهم که در واقع جزو رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود برای وضعیت‌های آینده است و نکته دوم برای وضعیت صلح این است که در شرایط عادی و در شرایط صلح هم بالاخره دو کشور ساحلی ایران و عمان تلاش‌های ویژه‌ای را دارند انجام می‌دهند که این عبور و مرور بدون مخاطره و بدون به خطر انداختن ایمنی و امنیت باشد. این در واقع خدماتی است که دو کشور ساحلی فراهم کردند که این عبور ایمن در واقع ایجاد شده و کشتی‌ها توانستند از این تنگه عبور کنند.

وی افزود: اینجا بحث‌های محیط زیستی هم وجود دارد. بحث ایمنی و امنیت است. ما مدنظرمان این است که طبیعتاً در شرایط صلح باید تمامی کشتی‌هایی که از این تنگه عبور خواهند کرد، هماهنگی‌های لازم قبلی را با کشور‌های ساحلی یعنی ایران و عمان داشته باشند و مجوز‌های لازم و فوری را اخذ بکنند.

غریب آبادی با بیان اینکه از این طریق در واقع این عبور ایمن تضمین خواهد شد، افزود: ایران و عمان به عنوان دو کشور ساحلی مسئولیت بیشتری را برای تضمین این عبور ایمن خواهند داشت. در این رابطه در واقع بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم که در شرایط صلح هم بتوانیم یک پروتکلی را با عمان تفاهم کنیم که تمام این عبور و مرور بر مبنای یک پروتکلی که بین دو طرف به عنوان دو کشور ساحلی تفاهم خواهد شد بر مبنای الزامات آن انجام بشود.

وی خاطرنشان کرد: این الزامات به منزله محدودیت‌ها نخواهد بود بلکه برای تسهیل و تضمین امور ایمن خواهد بود و همچنین ارائه خدمات بهتر برای کشتی‌هایی که از این منطقه می‌خواهند عبور بکنند.

معاون عراقچی بیان کرد: راجع به این موضوع کار خواهیم کرد و الان هم در مراحل پایانی تدوین پیش نویس این پروتکل هستیم و بعد از تدوین این در داخل ایران قطعاً مذاکرات خودمان را با طرف عمانی هم آغاز خواهیم کرد که بتوانیم یک پروتکل مشترک را تدوین کنیم.

وی در خصوص این پروتکل توضیح داد: پروتکل ایران وجوه مختلف خواهد داشت. اول این است که کشتی‌هایی که می‌خواهند عبور کنند، وضعیت عبور کشتی‌های نظامی چگونه خواهد بود. یک مقررات برای کشتی‌های تجاری خواهد بود. این شرایط خاص خودش را دارد. یک بخش هم مربوط به مسئولیت کشور‌های ساحلی برای تضمین عبور ایمن.

وی افزود: نکته چهارم هم تکالیف کشور‌ها و صاحبان کشتی‌ها و کالا‌ها است. باید مقررات عبور را رعایت کنند و اگر خدماتی که از سوی کشور‌های ساحلی ارائه می‌شود باید جبران این خدمات توسط آن کشور‌ها صورت گیرد.