نیروی دریایی سپاه:

تشدید جنگ، اخراج منطقه‌ای آمریکا را سریع‌تر می‌کند

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: تشدید جنگ، بانک اهداف ما را وسیع‌تر و اخراج منطقه‌ای آمریکا را سریع‌تر می‌کند.

به گزارش ایلنا، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: 

«تشدید جنگ، بانک اهداف ما را وسیعتر و اخراج منطقه‌ای آمریکا را سریعتر می‌کند.

در سلسله عملیات‌های تلافی حملات دشمن امریکایی‌صهیونی به زیرساخت‌های کشور، این نقاط مورد هدف قرار گرفت:

۱-صنایع آمریکایی فولاد ابوظبی

۲-شهر صنعتی الحد بحرین

۳-زیرساخت باقیمانده آلومینیوم بحرین

۴-… (بزودی)»

 

