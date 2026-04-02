نیروی دریایی سپاه:
تشدید جنگ، اخراج منطقهای آمریکا را سریعتر میکند
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: تشدید جنگ، بانک اهداف ما را وسیعتر و اخراج منطقهای آمریکا را سریعتر میکند.
به گزارش ایلنا، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد:
«تشدید جنگ، بانک اهداف ما را وسیعتر و اخراج منطقهای آمریکا را سریعتر میکند.
در سلسله عملیاتهای تلافی حملات دشمن امریکاییصهیونی به زیرساختهای کشور، این نقاط مورد هدف قرار گرفت:
۱-صنایع آمریکایی فولاد ابوظبی
۲-شهر صنعتی الحد بحرین
۳-زیرساخت باقیمانده آلومینیوم بحرین
۴-… (بزودی)»