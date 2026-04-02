به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، متن اطلاعیه شماره ۵۲ ارتش جمهوری اسلامی ایران، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت عزیز ایران اسلامی! به یاد شهیدان وطن و سیدالشهدای نیروهای مسلح، سرباز فدایی ایران، شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی رییس ستاد کل نیروهای مسلح، دلیرمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از نخستین ساعات امروز، محل استقرار جنگنده‌های پیشرفته ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الازرق اردن را آماج حملات پهپادی خود قرار دادند.

پایگاه هوایی الازرق اردن، یکی از مهم‌ترین مراکز راهبردی و فرماندهی نیروهای متجاوز آمریکایی در منطقه غرب آسیا محسوب می‌شود. این پایگاه که نقش اصلی در هدایت جنگنده‌های پیشرفته و عملیات پهپادهای جاسوسی و تهاجمی دشمن علیه مواضع جبهه مقاومت و کشورمان داشته با هدف کاهش توان رزم هوایی دشمن، آماج حملات پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفته است.

در این اطلاعیه آمده است: ارتش جمهوری اسلامی ایران، بر عهد سربازی خود با ملت بزرگ و مقاوم، برای دفاع از ایران سربلند اسلامی و انتقام خون یکایک هموطنان شهید، محکم و استوار ایستاده و به یاری خدا، با پشتیبانی و استقامت مردم و مجاهدت و پایمردی نیروهای مسلح، قطعا دشمن را از کرده خود پشیمان خواهد کرد.