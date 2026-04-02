مرحله دوم موج ۹۰؛ حمله به مراکز تجمع نظامیان صهیونیست‌

روابط عمومی سپاه از اجرای مرحله دوم موج ۹۰ عملیات وعده صادق ۴ و حمله به محل تجمع نظامیان رژیم صهیونی خبر داد.

 

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سپاه، در ادامه موج ممتد ، ادامه دار و کابوس وار نود عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک " یا من هو شدید العقاب " با سامانه های برد بلند و میانبرد ، سوخت جامد و مایع و پهپادهای حیرت انگیز انهدامی و تقدیم به همه خانواده های محترم ایران زمین و در پاسخ به جنایت های ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی و آمریکا در ترور و حمله به شهرهای میهن اسلامی، نقاطی در پایگاه های هوایی «تل نوف، پالماخیم، بن گورین» و مراکز تجمع نیروهای نظامی در «تل‌آویو، حیفا، ایلات، نقب و بئرالسبع» به همراه پایگاه های ارتش آمریکا در «احمد الجابر» و «علی السالم» و «الخرج» با موشک های بالستیک سنگین و پهپادهای تهاجمی مورد هدف و انهدام قرار گرفتند.

سامانه رادار هشدار سریع در پایگاه الظَفره امارات نیز مورد اصابت دقیق و انهدام کامل قرار گرفت.

شب گذشته شب کابوس واری برای نیروی هوایی ارتش‌های تروریستی آمریکا و رژیم جنایتکار صهیونیستی بود.

 انهدام زیرساخت‌های جنایت و ترور در منطقه با قدرت ادامه دارد.

اخبار مرتبط
