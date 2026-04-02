English العربیه
اجرای موج ۹۰وعده صادق ۴

روابط عمومی سپاه از اجرای موج نودم عملیات وعده صادق ۴ و حمله به صنایع فولاد و آلومینیوم آمریکا در منطقه خبر داد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد: 

بسم الله القاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ

هشدار داده بودیم که در صورت تکرار حمله به صنایع ایران، صنایع رژیم صهیونیستی و صنایع آمریکایی مستقر در منطقه را منهدم خواهیم کرد ولیکن دشمن که هنوز به جهت سنگینی شکست ها قدرت محاسبه را از دست داده است هشدارها را نادیده گرفت و صنایع فولاد ایران را هدف قرار داد.

در پاسخ به این شرارتهای جنایتکارانه که منجر به شهادت و مجروحیت تعدادی از کارگران شد طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی ، نیروهای هوافضا و دریایی سپاه پاسداران در موج ۹۰ عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک "یامن هو شدید العقاب" که به صورت ممتد و کابوس وار از بامداد گذشته ادامه دارد مراکز زیر را مورد هدف قرار داده و بخش های اصلی آن را منهدم کردند.

  صنایع فولاد آمریکا مستقر در ابوظبی امارات،  صنایع استیل آمریکا مستقر در ابوظبی امارات ، بخش های سالم و آسیب ندیده در حمله قبلی صنایع آلومینیوم آمریکا در بحرین ، صنایع تسلیحاتی رافائل و مخفیگاه نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در نزدیکی شهر منامه؛ 

در این عملیات موشکی و پهپادی ده ها نفر از تروریست های آمریکایی کشته و مجروح شدند و محل اصابت توسط نیروهای امنیتی فورا قرنطینه شد، ولیکن رفت و آمد آمبولانس ها برای تخلیه مجروحان تا ساعت ها ادامه داشت.

این حملات یک اخطار بوده و در صورت تکرار حمله به صنایع ایران، پاسخ بعدی با حمله به زیرساخت های اصلی رژیم اشغالگر و صنایع اقتصادی آمریکا در منطقه بسیار دردناکتر خواهد بود. 

این عملیات را به خانواده کارگران مظلوم شهید تقدیم می کنیم و به رئیس جمهور متوهم آمریکا اخطار می کنیم از تکرار تهدیدهایی که می تواند جنگ را از منطقه فراتر ببرد و جهان را برای آمریکا ناامن کند، پرهیز کند.

ومن النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

