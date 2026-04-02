حمله هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا به اسکله‌های قشم و بندرچارک

حمله هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا به اسکله‌های قشم و بندرچارک
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، از حمله هواگرد‌های متخاصم آمریکایی و صهیونیستی به اسکله صیادی دوحه در جزیره قشم و اسکله صیادی–تجاری بندرچارک خبر داد.

به گزارش ایلنا، احمد نفیسی، گفت: متأسفانه هواگرد‌های متخاصم آمریکایی و صهیونیستی، اسکله صیادی دوحه در قشم و همچنین اسکله صیادی–تجاری بندرچارک را مورد هدف قرار دادند.

 

وی با اشاره به جزئیات این حملات افزود: در حمله به اسکله دوحه در قشم، دو نفر از شهروندان مصدوم شده‌اند که بلافاصله تحت مداوا قرار گرفتند. در اسکله بندرچارک نیز سه فروند لندینگ‌کرافت مردمی مورد اصابت موشک قرار گرفته است و سه نفر مجروح شده‌اند.

معاون استاندار هرمزگان با بیان اینکه تیم‌های امدادی و ارزیاب برای برآورد دقیق خسارات وارده در محل حاضر شده‌اند، خاطرنشان کرد: آمار فعلی بر اساس گزارش‌های اولیه است و اطلاعات تکمیلی درباره میزان خسارت‌های مالی و جانی احتمالی متعاقباً از طریق مراجع رسمی اعلام خواهد شد.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
