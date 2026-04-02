دعوت ارتش برای شرکت مردم در مراسم وداع و تشییع شهید سپهبد موسوی

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه ارتش جمهوری اسلامی ایران، آمده است:

ملت عزیز ایران، قهرمان نام‌آور مبارزه با امپریالیسم و صهیونیسم، شهیدسپهبد سید عبدالرحیم موسوی، به وعده صادق خود و جانبازی شکوهمند در پیشگاه ملت بزرگ ایران تحقق بخشید و بشارت فتح و پیروزی، به فضل خداوند با حماسه یاران او به فرجام خواهد رسید.

شهید سپهبد موسوی، در عرصه‌های درخشان فرماندهی و نقش‌آفرینی فعال به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، راهبردها و آمادگی‌های مقابله با تجاوز دشمن را به مجموعه نیروهای مسلح ابلاغ کرد و صحنه دفاع مقتدرانه در برابر هر دشمنی را با پویایی میدان و عناصر برترساز نبرد، به خوبی آراست. اینک، دستاوردهای شکوهمند نیروهای مسلح در جنگ رمضان، مرهون درایت و آینده نگری این فرمانده نابغه جنگ، رشادت نیروهای مسلح و حضور طوفانی و اثربخش مردم عزیز در میدان است.

به اطلاع آحاد ملت قهرمان پرور ایران می‌رساند که پس از سپری شدن مراحل شناسایی و احراز هویت پیکر شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، نماد ایثارگری و شهادت در راه ملت، فرمانده مقتدر و نماد وحدت نیروهای مسلح، آیین تشییع پیکر این شهید والامقام و پرچمدار با صلابت نظام اسلامی، روزهای پنجشنبه ۱۳ فروردین و جمعه ۱۴ فروردین ماه در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار می شود.

از عموم مردم شریف دعوت می‌شود تا با حضور گسترده در آیین بدرقه این سرباز سرفراز ایرانی، ضمن تجدید میثاق با رهبر شهید، شهدای والامقام ایران عزیز و سروقامتان جنگ رمضان، پایمردی خود را صیانت از اقتدار و تمامیت میهن اسلامی و وفاداری به آرمان‌های رهبر شهید به نمایش بگذارند.

در ادامه این اطلاعیه در متنی به نقل از شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی آمده است: «من سرباز ایرانی اگر هزار بار برای این مردم و اعتقادات آنها کشته شوم، باز هم دوست دارم به عشق این ملت زنده شوم و با دشمنان این ملت بجنگم و کشته شوم. از صمیم قلب دوستتان دارم ملت ایران»

انتهای پیام/