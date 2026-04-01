سرلشکر رضایی:

با سامانه جدید IR۸ دشمن را هدف می‌گیریم

فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله با بیان اینکه با یک سامانه جدید موسوم به IR8دشمن را هدف قرار می‌دهیم، گفت: جمهوری اسلامی ایران با مقاومتش و ضرباتی که زد، آمریکا را برای نخستین بار این گونه منزوی کرد.

به گزارش ایلنا، سرلشکر محسن رضایی در گفت‌وگویی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دریابان شهید علیرضا تنگسیری گفت: تولید و بهره‌برداری از موشک، پهپاد و ناو‌های پهپادبر از جمله تحولاتی بود که شهید تنگسیری در نیروی دریایی سپاه به وجود آورد.

به گفته فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله، ایجاد تنوع در تجهیزات مانند تنوع در فرم پهپاد‌ها و آرایش نیرو‌ها در عمق سواحل و عقب‌تر از آن در دوره فرماندهی شهید تنگسیری در نیروی دریایی سپاه اتفاق افتاد.

سرلشکر محسن رضایی با بیان اینکه ایران در یک پیروزی کامل سیاسی، اقتصادی و نظامی قرار دارد، گفت: ملت آمریکا احساس شکست می‌کنند، ابرقدرتی آمریکا پایان یافته و جمهوری اسلامی ایران با مقاومتش و ضرباتی که زد، آمریکا را برای نخستین بار اینگونه منزوی کرد.

فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله با اشاره به اینکه آمریکا به جای ابرقدرتی حالا می‌خواهد به دنبال یک توازن قوا در خلیج فارس و منطقه برسد، گفت: برای شکست کامل دشمن ما باید در همه جبهه‌ها آن‌ها را رصد کنیم و با وجود آسیب‌های جنگ، از ملت می‌خواهیم در صحنه بمانند.

به گفته سرلشکر محسن رضایی، زمانیکه جمهوری اسلامی ایران از این جنگ بیرون بیاید، تا ۵۰ سال امنیت و اقتصاد مردم و جوانان تامین خواهد شد.

فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله تاکید کرد: ما پیش از این هم تنگه هرمز را رصد می‌کردیم و ناوها با هماهنگی و اجازه ما عبور می‌کردند اما الان از حالت رصد و تشخیص هویت، به اعمال حاکمیت رسیده‌ایم.

سرلشکر محسن رضایی همچنین گفت: من پیشتر گفته بودم که با یک سامانه جدید موسوم به IR8 می‌توانیم دشمن را هدف قرار بدهیم و این اتفاق افتاد.

فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله در پایان گفت: اتمام جنگ به دست رهبر انقلاب و مردم است و اگر تحریم‌ها برداشته نشود و مسائل دیگر حل نشود اینکه اجازه تنفس به دشمن بدهیم، عقلانی نیست.

