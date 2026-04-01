رهبر انقلاب به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران و روز طبیعت:
ملت ایران به نیت همه شهدا نهال امید را در پهنه سرزمین خود غرس میکند
آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای به مناسبت گرامیداشت روز جمهوری اسلامی ایران و روز طبیعت در پیامی تاکید کردند: ملت ایران به نیّت همه شهدا، خصوصاً شهدای جنگ تحمیلی سوم، نهال امید را در پهنه سرزمین خود غرس میکند تا هر یک از این نهالها در سالهای آینده به شجرهای طیبه و درختی پرثمر تبدیل شود.
به گزارش ایلنا متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است؛
بسمالله الرحمن الرحیم
هُوَ اَنشَأََکُم مِنَ الارضِ وَاستَعمَرَکُم فیها
ملت قهرمان ایران نوروز امسال را با حماسه و غیرت عجین کردهاند و پس از گرامیداشت دوازدهم فروردین ـ روز جمهوری اسلامی ایران ـ به استقبال روز طبیعت میروند. اکنون که دشمن زبون و بیرحم آمریکایی و صهیونی، حدّ و مرز انسانی، اخلاقی، و حیاتی در دَدمنشی خود ندارد و حتی فضاهای طبیعی و زیستمحیطی میهن عزیزمان را نیز مورد هجوم و آسیب قرار داده است، هر حرکتی در مسیر گسترش آبادانی و ساختن آینده درخشان ایران، اقدامی شایسته و بایسته است.
از جمله این کارهای پسندیده آن است که آحاد مردم در همه شهرها و روستاها با کمک یکدیگر و با همکاری و هماهنگی دستگاههای مربوطه، از روز طبیعت تا پایان بهار خصوصاً روزهای فروردین ماه به کاشت درختان مُثمِر و نیز مراقبتهای بعدی مورد نیاز اقدام کنند.
دیوصفتان کودککش آمریکایی و صهیونیستی، نونهالان مدرسه شجره طیبه را وحشیانه به شهادت رساندند؛ اما ملت ایران به نیّت همه شهدا، خصوصاً شهدای جنگ تحمیلی سوم، نهال امید را در پهنه سرزمین خود غرس میکند تا هر یک از این نهالها در سالهای آینده به شجرهای طیبه و درختی پرثمر تبدیل شود، انشاءالله.
سیدمجتبی حسینی خامنهای
۱۲/فروردین/۱۴۰۵