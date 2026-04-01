حضرتی:
انسجام ملی و خدمترسانی بیوقفه، اهداف دشمن را ناکام گذاشت
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت گفت:مردم همانطور که مطمئن هستند نیروهای مسلح مقتدری دارند میدانند که دولت قدرتمندی هم دارند.
به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی در حاشیه بازدید میدانی از مرکز اورژانس تهران گفت: من امروز به اینجا آمدم تا از نزدیک هم از مدیریت خوب و زحمتکش مجموعه و از همه همکاران و دلیرمردانی که شب و روز تمام هم و غم و همتشان را گذاشتهاند تا مردم ما با آرامش بیشتر و با اعتماد بیشتر و اطمینان بیشتر مقاومت خود را در دنیا به تصویر بکشند، تشکر کنم.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت ادامه داد: دشمن ما نه امروز که از اول انقلاب هم همیگونه بود که تصویر و تحلیل درست و شناخت درستی از روحیات و اعتقادات و باورهای مردم ما نداشت و ندارد. به آقای ترامپ تحلیلهای اشتباه دادند؛ اول داستان ونزوئلا برایش توهمی ایجاد کرد ایران هم مثل ونزوئلا است و به راحتی میتواند داستان را حل و فصل کند. دوم نتانیاهو برای ترامپ تصویر و تحلیل غلطی ارائه داد که با حوادثی که در دی ماه در کشور اتفاق افتاده بود فکر میکرد که میتواند با یک حمله کوچک مملکت را کلا به هم بزند در حالی که نمیدانست در مملکت ما همه وفادارند به ایران.
وی افزود: ایران محور همه اقشار ملت است و اگر هم درون کشور با همدیگر اختلاف نظر و اختلاف تحلیلی داشته باشند و اعتراضی داشته باشند که حتما دارند و مشکلاتی باشد که حتما هست و گرفتاریها و نواقصی هست که حتما هست اما دربرابر تهاجم اجنبی و خارجی به هیچ وجه ساکت نمینشینند.
حضرتی بیان کرد: شما میبینید صحنههایی را که از همه اقشار شبها در میادین حضور مییابند و این خود تجلی و اراده قوی نیروهای مسلح ما و تلاش برنامهریزی شده دولتمردان ماست.
وی با بیان این که در دولت و دستگاههای خدمترسان دوستان ما با کمترین امکانات و با بالاترین روحیه جهادی کار میکنند، گفت: اورژانس ما، هلال احمر بیمارستانها، پرستاران محترم، پزشکان، هنرمندان، کارگران، کارمندان، دانش آموزان و معلمان و دانشجوها و همه اقشار پای کار هستند و توانستند قدرت و اقتدار از ایران به نمایش بگذارند.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت ادامه داد: ما الان در شرایط جنگی کاملی قرار داریم دو کشوری مدعی در عرصه نظامیاند هر دو با هم و با کمک خیلی کشورهای دیگر یک حمله همه جانبه و تمام عیاری شروع کردند. اما غیر از این صدای هواپیما و بمبهایی که میاندازند، مردم در زندگی روزمره خود احساس سختی درباره فضای جنگی ندارند.
وی گفت: از طرفی مردم مطمئن هستند که اگر اتفاقی بیفتد در اولین فرصت و در کمترین زمان اورژانس و دیگر دستگاههای امدادرسان با تمام امکانات، نیروی انسانی دلسوز و ماهر و مسلط به کار و علاقه مند به کار و با انگیزه سریع در صحنه حاضر میشود. اگر جایی آتش گرفت آتشنشانی به موقع میرسد. طبق گزارشها هلال احمر در کمتر از چهار دقیقه سریع خودش را به محل حادثه میرساند. مردم همانطور که مطمئن هستند نیروهای مسلح مقتدری دارند میدانند که دولت قدرتمندی هم دارند.
حضرتی گفت: اگر به فروشگاهها برویم، به بیمارستانها و پمپبنزینها و نانواییها برویم میبینیم که تجلی برنامهریزی دقیق دولت ظهور و بروز دارد و به همان اندازه مردم اطمینان به این نهادها هم دارند که به موقع در اولین فرصت به کمکشان میآیند و آرامش روانی جامعه در سایه همین خدمات است که عزیزان ما ارائه میدهند. من امروز آمدم که رسما از طرف آقای رئیس جمهور و از طرف دولت محترم و آقای دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور و همه همکاران ما در دولت یکایک به نیروهای زحمتکش اورژانس خسته نباشید بگویم و تشکر کنم و دست مریزاد بگویم.
وی عنوان کرد: در این جنگ، دشمن اهدافی از جمله فروپاشی نظام، تجزیه ایران و از هم پاشاندن کشور را دنبال میکرد که به هیچیک از آنها دست نیافت.آنها اعلام کرده بودند که میخواهند توان هستهای و موشکی ایران را از بین ببرند، اما نهتنها به این اهداف نرسیدند، بلکه همچنان عملیاتهای موشکی و پهپادی از سوی نیروهای مسلح ایران بر سر اسرائیل غاصب و پایگاههای آمریکا در منطقه ادامه دارد و این نشاندهنده تداوم توان عملیاتی کشور است.
حضرتی افزود: همچنین در حوزههای نظامی دیگر دشمن هر روز میگفت که نیروی هوایی و دریایی ایران را از بین میبرد اما این اهداف اعلامی نیز نه تنها محقق نشد بلکه تردد ایمن از تنگه هرمز را نیز از دست دادند و ایران بر آن مسلط است و تنگه هرمز را مدیریت و کنترل میکند.اگر این اظهارات را کنار هم بگذاریم، نوعی ناهماهنگی و تناقض در آنها دیده میشود که نشان میدهد به اهداف موردنظر خود دست پیدا نکردهاند و با نوعی بحران در ارائه دستاورد مواجه هستند.