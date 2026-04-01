در بیانیه وزارت امور خارجه به مناسبت ۱۲ فروردین تاکید شد؛

ملت ایران با حمایت هوشمندانه و قاطع از مدافعان وطن اتحاد خود را نشان می‌دهند

وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای به مناسبت روز جمهوری اسلامی، این روز را نماد پیروزی اراده ملت ایران بر ظلم، سلطه‌طلبی و استکبار دانست و تاکید کرد: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با جنگ ظالمانه و تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کیان ایران مواجه است، ملت بزرگ ایران بار دیگر شکوه بصیرت، ایمان و میهن‌دوستی خود را به نمایش گذاشته و با حمایت هوشمندانه و قاطع از مدافعان وطن، یگانگی و اتحاد خود در برابر دشمنان بدسگال این آب و خاک را نشان می‌دهند.

به گزارش ایلنا،وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی را گرامی داشت و بر عزم راسخ خود برای دفاع از استقلال، حاکمیت ملی کشور و منافع و امنیت ملی ایران تأکید کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:

۱۲ فروردین، سالروز استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، جلوه‌ای ماندگار از اراده ملت بزرگ ایران در تحقق آرمان‌ والای «استقلال» و «آزادی» و نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران است؛ روزی که ملت سرافراز ایران با رأی قاطع خود، مسیر مردم‌سالاری دینی را برگزید و الگویی نوین از حاکمیت مبتنی بر اراده ملی و ارزش‌های اخلاقی-اسلامی را به منصه ظهور رساند.

وزارت امور خارجه ضمن بزرگداشت این روز سرنوشت‌ساز، یاد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره)، و رهبر شهیدمان امام خامنه‌ای (قدس سره الشریف)، و شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعان امنیت و اقتدار ملی، و همه شهدای جنگ تحمیلی خردادماه ۱۴۰۴ و جنگ تحمیلی اخیر را گرامی داشته و بر استمرار راه نورانی آنان که همانا استقلال و عزت و سربلندی ایران است تأکید می‌کند.

در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با جنگ ظالمانه و تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کیان ایران مواجه است، ملت بزرگ ایران بار دیگر شکوه بصیرت، ایمان و میهن‌دوستی خود را به نمایش گذاشته و با حمایت هوشمندانه و قاطع از مدافعان وطن، یگانگی و اتحاد خود در برابر دشمنان بدسگال این آب و خاک را نشان می‌دهند.

یوم‌الله ۱۲ فروردین، نماد پیروزی اراده ملت ایران بر ظلم، سلطه‌طلبی و استکبار است و امروز نیز این اراده دشمن‌شکن در مواجهه با هجمه نظامی دشمن به کیان ایران، جنگ‌ ترکیبی، فشارهای اقتصادی و عملیات‌ روانی بدخواهان ایران، در جای جای میهنمان جاری و مشهود است.

وزارت امور خارجه با ابتنای بر اصول بنیادین «عزت، حکمت و مصلحت» در عرصه سیاست خارجی، و با تبعیت کامل از اوامر مقام معظم رهبری حضرت آیه‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، بر عزم راسخ خود برای دفاع از استقلال، حاکمیت ملی کشور و منافع و امنیت ملی ایران تأکید می‌کند و در این مسیر هماهنگ و همدوش با همه ارکان نظام از جمله مدافعان سرافراز وطن گام بر می‌دارد.

 

