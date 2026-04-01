از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در شرایط جنگی استفاده شود

به گزارش ایلنا،متن نامه علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات به وزرای علوم و بهداشت و درمان و معاون علمی رئیس‌جمهور به شرح زیر است.

بسمه تعالی

دکتر حسین سیمایی صراف، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر محمد رضا ظفرقندی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر حسین افشین، معاون محترم علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور

با سلام و احترام؛

نظام آموزش عالی ایران، به ویژه پس از انقلاب اسلامی و در سال‌های اخیر، سرمایه‌ای بی‌بدیل از دانش، تخصص و توان فکری را در کالبد کشور دمیده است. امروز با جامعه‌ای فرهیخته روبرو هستیم که ستون‌های دانایی کشور را شکل می‌دهند؛ بخشی از این سرمایه در داخل دانشگاه‌ها مشغول فعالیت است و بخشی دیگر در عرصه‌های اجرایی، صنعتی و فرهنگی ایفای نقش می‌کند. هرچند نقدهایی به نظام آموزش عالی وارد است، اما این نقدها نمی‌تواند اهمیت و ظرفیت راهبردی آن را نادیده بگیرد.

اکنون که کشور در میانه یک جنگ ظالمانه و تحمیلی از سوی دشمنان (آمریکا و رژیم صهیونیستی) قرار دارد، ضرورت بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. تجربه‌های متعدد داخلی و خارجی نشان می‌دهد هر جا از توان دانشگاهیان به‌صورت نظام‌مند استفاده شده، دستاوردهای قابل توجهی حاصل شده است. اکنون نیز با ایجاد بستر مناسب برای مشارکت فعال جامعه دانشگاهی، می‌توان به نتایجی مؤثر و حتی تحول‌آفرین دست یافت.

اساتید و نخبگان متعهد کشور که قلبشان برای میهن می‌تپد، می‌توانند در این بزنگاه تاریخی، با حضور موثر در میدان فکر و اندیشه، به یاری خط مقدم در عرصه‌های دیگر از جمله میدان نبرد و حمایت اجتماعی از مردم در سطح جامعه بیایند. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود بهره‌گیری از ظرفیت جامعه دانشگاهی، به ویژه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، در دو محور اصلی «تولید ایده‌های راهبردی» و «کنشگری منسجم و هدفمند» ساماندهی شود.

چنانچه مشارکت جامعه دانشگاهی در این دو محور به‌صورت سازمان‌یافته و هدفمند فعال شود، این ظرفیت عظیم می‌تواند به یکی از ارکان اثرگذار در عبور از شرایط بحرانی تبدیل گردد و همزمان تأثیر قابل توجهی بر ارتقاء سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به حاکمیت داشته باشد. همچنین این تجربه می‌تواند جایگاه دانشگاه را به عنوان یک نهاد راهبردی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور تثبیت کند.

لذا انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی مشترک و فوری، سازوکاری برای فعال‌سازی کامل ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی و اجرا شود تا از توان علمی، پژوهشی و فکری اساتید و پژوهشگران در جهت پاسخگویی به نیازهای کشور و مقابله با تهدیدات موجود بهره‌برداری حداکثری صورت گیرد.

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی نیز آمادگی دارد در چارچوب وظایف تقنینی و نظارتی خود، حمایت‌های لازم را برای تحقق این هدف مهم به عمل آورد.

امید است با هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول و استفاده از ظرفیت عظیم دانشگاه‌ها، گام‌های مؤثری در تقویت توان ملی و صیانت از منافع کشور برداشته شود.

