شناسایی و دستگیری عناصر مزدور و حامی رژیم تروریستی صهیونیستی در گلستان

شناسایی و دستگیری عناصر مزدور و حامی رژیم تروریستی صهیونیستی در گلستان
دادستان مرکز استان گلستان از شناسایی و دستگیری ۱۱۷ از مزدوران داخلی خبر داد.

 به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور؛ دادستان مرکز استان گلستان از شناسایی و دستگیری ۱۱۷ از مزدوران داخلی خبر داد.

 مهدی رزاقی نژاد با اعلام این خبر گفت:  این افراد از ابتدای جنگ تحمیلی رمضان با رصد و اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اطلاعات سپاه و فراجای استان در فضای مجازی شناسایی و دستگیر شدند.

 وی ادامه داد: برخی از این افراد اقدام به همکاری با رسانه‌های تروریستی اینترنشنال، من‌وتو و همچنین اقدام به همراهی با فراخوان‌های عمله دشمن آمریکایی–صهیونیستی ربع پهلوی و گروهک تروریستی نفاق کرده و دست به اقدامات ضد امنیتی زده‌اند.

وی ادامه داد: از متهمان تعدادی سلاح جنگی دست ساز، سلاح شورشی، بروشور و تراکت پهلوی، کشف و ضبط شده است.

دادستان گلستان با بیان اینکه شعب ویژه در دادسرای مرکز استان و دادسراهای شهرستان‌ها در خصوص رسیدگی به جرایم این عناصر خود فروخته تعیین شده، اظهار داشت: برای افراد دستگیر شده پرونده‌های قضایی تشکیل و رسیدگی به اتهام آنان قاطع، بدون اغماض در حال انجام است‌ و قطعا این افراد با اشد مجازات روبرو خواهند شد.

وی در پایان گفت: امنیت عمومی و آرامش جامعه خط قرمز دستگاه قضایی استان است و قطعاً اجازه نخواهیم داد به امنیت و ثبات استان خدشه وارد شود.

 

