سنگدوینی:

شبکه توزیع برق و گاز در پایداری کامل به سر می‌برد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: کارکنان بخش نفت گاز و برق کشور همانند نیروهای نظامی و افراد فعال در پای لانچرها به صورت شبانه‌روزی مشغول خدمت به مردم هستند.

به گزارش ایلنا، رمضانعلی سنگدوینی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: کارکنان بخش تولید و توزیع برق و نفت و گاز در کشور همانند نیروهای نظامی و افراد فعال در پای لانچرها به صورت شبانه روزی مشغول خدمت مردم هستند.

وی افزود: در سایه فعالیت بی وقفه و شبانه روزی کارکنان بخش تولید و توزیع برق و انرژی در کشور است که ما شاهد پایداری شبکه برق و گاز در کشور هستیم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: با وجود شرایط جنگی، هیچ وقفه و مشکلی در شبکه تولید و توزیع برق و نفت و گاز در کشور ایجاد نشده و شبکه در پایداری کامل به سر می برد و تلاش شبانه روزی کارکنان این بخش باعث شده امروز مردم با اختلال در شبکه انرژی کشور مواجه نباشند.

سنگدوینی خاطرنشان کرد: اگر دشمن بخواهد دست از پا خطا کند و بخش برق و گاز و انرژی کشور ما را مورد حمله قرار دهد، باید بداند که همان طور که گفته شد با پاسخ پشیمان کننده جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد و سرزمین های اشغالی فلسطین در خاموشی مطلق فرو خواهد رفت و بخش های برق و نفت و گاز کشورهای حوزه خلیج فارس که سهام آنها متعلق به آمریکاست، جزو اهداف مشروع ما خواهد بود.

وی افزود: علاوه بر این، شبکه برق ما یک شبکه متراکم و پراکنده است و دشمن هیچ گاه نمی تواند به آن صدمه جدی وارد کند و اگر به فرض مرتکب اشتباهی شود، علاوه بر پاسخ کوبنده جمهوری اسلامی ایران، کار ترمیم و رفع مشکل در کمترین زمان ممکن انجام می شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: باید هم به نیروهای نظامی و دفاعی کشورمان و هم به کارکنان بخش تولید و توزیع انرژی در کشور خداقوت گفت و با مصرف بهینه و پرهیز از مصارف زیاد و غیر ضروری، زمینه را برای ایجاد شرایط بهتر فراهم کرد.

