این هفته؛
نماز جمعه به امامت حجتالاسلام ابوترابی فرد برگزار میشود
کد خبر : 1767958
به گزارش ایلنا، ستاد برگزاری نماز جمعه، نماز عبادی - سیاسی جمعه این هفته تهران ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۵ به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسن ابوترابیفرد و در مصلای امام خمینی(ره) اقامه می شود.
طبق روال درب های مصلای امام خمینی (ره) ساعت ۱۰:۳۰ برای حضور نمازگزاران بازگشایی می شود و برنامه ها از ساعت ۱۱ آغاز خواهد شد.