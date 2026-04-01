پیام رئیس قوه قضاییه به مناسبت ۱۲ فروردین
رئیس قوه قضاییه به مناسبت ۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران، پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به مناسبت ۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران، پیامی صادر کرد.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
۱۲ فروردین، از بزرگترین اعیاد مذهبی و ملی ما میباشد، در کلام امام خمینی (ره) روز امامت امت وروز فتح وظفر ملت.
راه و هدف جمهوری اسلامی همان راه و هدف پیامبران الهی است. همانگونه که صبر و استقامت و استعانت به خدا و تکیه به او، اصلیترین مؤلفههای حرکت انبیاء بود، جمهوری اسلامی نیز با تاسی از این راه نورانی بر این دو مؤلفه تأکید و ابرام دارد و بر این اساس در برابر طواغیت و مستکبران زمانه ایستاده است.
امسال در شرایطی ۱۲ فروردین را گرامی میداریم که در میانهی یک نبرد سرنوشتساز با شیاطین عالم هستیم.
جمهوری اسلامی، نظامی است که طاغوتافکنی در بطن آن است و مؤلفهی لاینفک آن محسوب میشود. طاغوت کنونی حاکم بر آمریکا و دستآموز صهیونیست و ناپاکش باید بدانند که ختام این نبرد، نابودی و هدم آنان به دست ملت ایران و سربازان سرافراز حضرت صاحبالزمان (عج) در محور مقاومت به طلایهداری ایران اسلامی است. رئیسجمهور فاجر و فاسق آمریکا که از جنگ برای امپراتوری مالی شخصیاش کیسه دوخته و به هیچ یک از اهداف شومش نائل نشده است، حالا دست به دامان همسایگان ما شده است تا هزینه ماشین جنگی او را تأمین کنند.
این شیطانصفت با پروژهای که صهیونیستها ترسیم کردهاند، نابودی کل منطقه غرب آسیا را در ذهن میپروراند، لکن باید بداند که حُسن ختام این جنگ، بیرون راندن آمریکاییها از منطقه ما و آغاز پایان موجودیت نحس رژیم صهیونیستی است.
رژیمهای آمریکا و اسرائیل در حمله به ایران، کلیهی مفاهیم و قواعد مندرج در حقوق بینالملل را زیر پا گذاشتهاند و جنایات عدیدهای در حق ملت ایران مرتکب شدند. تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا، که با جنگ دوازده روزه آغاز و در جنگ رمضان منجر به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین جمعی از شخصیتهای عالیرتبه نظامی، سیاسی، علمی و ایضاً جمع کثیری از شهروندان غیرنظامی ایرانی، از جمله کودکان در مناطق مختلفی همچون میناب گردید، از مصادیق بارز نقض فاحش و آشکار اصول بنیادین حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد است.
ما در دستگاه قضایی مصمم هستیم تا با همکاری و مساعدت سایر بخشهای ذیربط بویژه وزارت امور خارجه، ابعاد حقوقی و قضایی تجاوزات رژیمهای آمریکا و اسرائیل به ایران را در ساحت بینالمللی پیگیری مجدانه کنیم و در این مسیر دست همکاری خود را به سوی مجامع قضایی و حقوقی کشورهای اسلامی و همسایگان دراز میکنیم و امید داریم دوّل و ملل اسلامی دست همکاری ما را بفشارند و بدانند که اصلیترین دشمنان آنها، آمریکاییها و صهیونیستها هستند که صرفاً نگاه بردهوار و رعیتگونه به آنان دارند و کرامت و عزت و ثروت آنان را زایل میکنند.
در پایان، با سلام و درود به ساحت مقدس همه شهدا بویژه شهدای جنگ اخیر و در صدر آنان سیدالشهدای ایران اسلامی، قائد شهید امت، امام خامنهای رضوانالله علیه، از روحیهی مجاهدانه و سلحشورانهی ملت ایران و فرزندان آنان در نیروهای مسلح که این روزها و شبها، خیابان و میدان را تسخیر کردهاند، قدردانی ویژه دارم و توفیقات مکرر آنان را از درگاه الهی مسئلت دارم.