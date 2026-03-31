مرحله دوم موج ۸۸؛ حمله به محل جلسه فرماندهان صهیون

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سپاه، عملیات ترکیبی و مشترک نیرو‌های مسلح ج. ا و محور مقاومت علیه اهداف آمریکایی و صهیونیستی در ادامه موج هشتاد و هشتم عملیات وعده صادق ۴ با رمز «یا فاطمة الزهرا سلام الله علیها» تقدیم به شهدای مقاومت حزب‌الله لبنان، فرسایش قدرت‌های متجاوزین را عمیق‌تر و عرصه را بر متجاوزان بر امت اسلامی تنگ‌تر ساخت.

نیرو‌های هوافضای سپاه پاسداران با بهره‌گیری از سامانه‌های موشکی فوق سنگین عماد، خرمشهر ۴ و قدر با سوخت جامد و مایع، نقاطی در مرکز، جنوب، شمال و قلب سرزمین‌های اشغالی شامل محل جلسه فرماندهان جبهه داخلی صهیونیستی در بنی براک، تل آویو، بئرالسبع، الجلیل، نقب، پایگاه هوایی تل نوف، عراد و جنوب «بحر المیت» را مورد هدف موثر قرار دادند.

نیرو‌های دریایی و هوافضای سپاه پاسداران نیز در عملیاتی ممتد و متوالی محل اختفای نیرو‌های آمریکایی و مراکز کنترل پهپادی آنان در پایگاه‌های الظفره، ویکتوریا، علی السالم را مورد هدف پهپاد‌ها تهاجمی و موشک‌های نقطه زن قرار دادند.

نیرو‌های مقاومت حزب‌الله لبنان و مقاومت اسلامی عراق و یمن نیز با بیش از ۱۲۰ عملیات موفق و موثر در ساعات اخیر علیه مناطق شمالی و جنوبی سرزمین‌های اشغالی فلسطین و مقر‌های استقرار و اختفای فرماندهان آمریکایی در مرکز و شمال عراق، ضربات فرسایش دهنده‌ای را بر پیکر خسته ارتش‌های متجاوزین وارد ساختند.

تغییر تاکتیک‌های تهاجمی ایران و بهره گیری از سامانه‌های جدید موشکی در کنار گسترش منطقی و حساب شده جبهه جنگی توسط ساحات مقاومت، تحول کیفی و راهبردی را در میدان نوید می‌دهد. افق بلند مدتی را برای فرسایش قدرت رژیم صهیونیستی و ارتش آمریکا در منطقه در نظر گرفته‌ایم تا زمینه‌ها برای نبرد پایانی و حرکت امت اسلامی به سمت قدس اشغالی فراهم شود.