پیام تسلیت دادستان کل کشور در پی شهادت دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری

به گزارش ایلنا در متن این پیام آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

شهادت مجاهد فی سبیل‌الله و فرمانده شجاع و خستگی‌ناپذیر نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری، که عمر پر برکت خویش را در مسیر دفاع از عزت و اقتدار ایران اسلامی و حراست از مرزهای آبی کشور صرف نمود، موجب اندوه و تأثر فراوان گردید. بی‌تردید خون پاک این فرمانده غیور که با ایمان، اخلاص و درایت در عرصه جهاد و پاسداری از میهن اسلامی نقش‌آفرینی کرد، همچون خون سایر شهدای والامقام، موجب استحکام صفوف ملت ایران در برابر دشمنان و مستکبران خواهد شد و برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار مقاومت و ایستادگی این سرزمین خواهد افزود.

اینجانب ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت این فرمانده سرافراز به محضر فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی)، خانواده معزز آن شهید والامقام، همرزمان ایشان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح و ملت شریف ایران، از درگاه خداوند متعال علو درجات برای آن شهید بزرگوار و صبر و اجر برای بازماندگان مسئلت می‌نمایم.

محمد موحدی‌آزاد

دادستان کل کشور

