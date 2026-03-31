اعلام نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری در تهران
نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری در تهران اعلام شد.
به گزارش ایلنا، حسین خوشاقبال فرماندار تهران گفت: نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان نخستین میان دوره هفتمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه تهران از سوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان اعلام شد.
وی افزود: بر اساس این نتایج، از مجموع ۵۵ نفر داوطلب ثبت نامی، ۱۷ نفر انصراف دادهاند و بدین ترتیب ۳۸ نفر به عنوان داوطلب نهایی مورد بررسی قرار گرفت که از میان آنها صلاحیت ۱۱ نفر تأیید و ۲۷ نفر دیگر احراز نشده است.
فرماندار تهران عنوان کرد: اسامی تأییدشدگان متعاقباً از طریق رسانه های رسمی و پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری منتشر خواهد شد.
به گزارش ایسنا، انتخابات میان دوره مجلس خبرگان رهبری در چهار حوزه انتخابیه تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان و خراسان جنوبی، همزمان با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اردیبهشت ماه برگزار میشود.