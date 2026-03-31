اعلام نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری در تهران

وی افزود: بر اساس این نتایج، از مجموع ۵۵ نفر داوطلب ثبت نامی، ۱۷ نفر انصراف داده‌اند و بدین ترتیب ۳۸ نفر به عنوان داوطلب نهایی مورد بررسی قرار گرفت که از میان آنها صلاحیت ۱۱ نفر تأیید و ۲۷ نفر دیگر احراز نشده است.

فرماندار تهران عنوان کرد: اسامی تأییدشدگان متعاقباً از طریق رسانه های رسمی و پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری منتشر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، انتخابات میان دوره مجلس خبرگان رهبری در چهار حوزه انتخابیه تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان و خراسان جنوبی، همزمان با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.