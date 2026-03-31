خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری در تهران

اعلام نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری در تهران
کد خبر : 1767647
لینک کوتاه کپی شد.

نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری در تهران اعلام شد.

به گزارش ایلنا، حسین خوش‌اقبال فرماندار تهران گفت: نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان نخستین میان دوره هفتمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه تهران از سوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان اعلام شد.

وی افزود: بر اساس این نتایج، از مجموع ۵۵ نفر داوطلب ثبت نامی، ۱۷ نفر انصراف داده‌اند و بدین ترتیب ۳۸ نفر به عنوان داوطلب نهایی مورد بررسی قرار گرفت که از میان آنها صلاحیت ۱۱ نفر تأیید و ۲۷ نفر دیگر احراز نشده است.

فرماندار تهران عنوان کرد: اسامی تأییدشدگان متعاقباً از طریق رسانه های رسمی و پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری منتشر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، انتخابات میان دوره مجلس خبرگان رهبری در چهار حوزه انتخابیه تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان و خراسان جنوبی، همزمان با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار