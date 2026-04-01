لک علی آبادی در گفتوگو با ایلنا:
طرح دو فوریتی «کنترل تنگه هرمز» و خروج از NPT در دستور کار مجلس/ قدرت سخت نیروهای مسلح و قدرت نرم مردم موازنه قدرت در آینده را تعیین میکند
یک نماینده مجلس گفت:در مجلس یک طرح دو فوریتی در بررسی است و نمایندگان هم رأی دادند که به صورت دو فوریت کنترل تنگه هرمز را بررسی کنیم و برای رأیگیری به صحن بیاید. حتی بحث خروج از NPT را نمایندگان مردم در حال بررسی و رأیگیری دارند.
روحالله لک علیآبادی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه پس از تجاوزات دشمنان به بیمارستانها، مراکز درمانی و مدارس شاهد هستیم زیرساختها، کارخانجات، دانشگاهها و مراکز علمی را مورد هدف قرار میدهند، گفت: توهم و تصور آمریکا و رژیم صهیونیستی این بود که بسیار سریع با یک حمله گسترده، مردم ایران و جمهوری اسلامی را از پای درمیآورند. اما وقتی با مقاومت و سد محکم مردم مواجه شدند، متوجه شدند که شکست یک کشور و ملت بزرگی مانند ایران کار دشواری است. در نتیجه، به اقدامات غیرمتعارف و جنایات جنگی روی آوردند.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دشمنان از هیچ جنایت جنگی فروگذار نبودند، به همین خاطر مدرسه میناب را با ۱۷۰ کودک مورد هدف قرار دادند و همین چند روز پیش هم دوباره این مدرسه را مورد هدف قرار دادند. همچنین در استانهای مختلف دوباره همین جنایت را تکرار کردند و به تعدادی از شهدای معلم و دانشآموز افزوده شد. بیمارستانها را در استانهای مختلف مورد هدف قرار دادند. در استان لرستان و در شهرستان دورود، ازنا و بروجرد مناطق مسکونی را زدند و ما بیش از ۱۳ شهید دادیم. من خودم بهصورت حضوری و میدانی در محل حادثه حضور داشتم و افرادی را که زیر آوار بودند، خارج کردیم؛ کودک سهساله داشتیم، معلم داشتیم، خانمهای خانهدار داشتیم. در واقع، دشمنان پس از آنکه متوجه شدند نمیتوانند در یک جنگ متعارف ایران را شکست دهند، به جنایاتی روی آوردند که اکنون هم ادامه دارد.
آمریکا و صهیونیستها هیچ نقطهای از کشور را بدون جنایت خالی نگذاشتند
وی با بیان اینکه دشمنان اخیراً زیرساختها را هدف قرار میدهند، اظهار داشت: دشمنان امروز فولاد خوزستان، فولاد اصفهان، پتروشیمیها، صنایع مختلف و حتی دانشگاهها را مورد هدف قرار میدهند. به اعتقاد من صهیونیستها و آمریکا هیچ نقطهای از کشور را از جنایت خالی نگذاشتهاند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنچه اهمیت دارد این است که هرچه جنگ ادامه پیدا کرد، هم قدرت ایران و هم مقاومت مردم ایران روزبهروز محکمتر و مستحکمتر شد. امروز همه دنیا متوجه شدهاند که مردم ایران مردمی شهادتطلب هستند که برای کشورشان، انقلاب و نظام، حاضرند جان بدهند. فرقی هم ندارد از مقام اول کشور که امام شهیدمان بود که ایستاده شهید شد تا دانشمندان، فرماندهان، زنان و کودکان، همه در مسیر دفاع از ایران اسلامی همسو، همدل، همراه و متحد هستند و نمیگذارند این خاک دست دشمنان و اهریمنان بیفتد.
وی ادامه داد: به واسطه همین همدلی و همراهی است که شما در خیابانها میبینید مردم چگونه در میدان حضور پیدا میکنند؛ مشاهده میکنید حتی زمانی که برق میرود یا موشکباران میشود، مردم به جای این که مانند دشمنان در چنین مواقعی صحنه را ترک کنند میایستند و در صحنه حضور دارند. این نشان میدهد که روحیه مردم ایران در مقابله با تجاوزات دشمنان بسیار بالاست، مردم یک روحیه پولادی و یک اراده آهنین در برابر هر اهریمنی که قصد تجاوز به خاک کشور را داشته باشد، دارند و کوتاه نمیآیند.
طرح دو فوریتی «کنترل تنگه هرمز» و خروج از NPT در دستور کار مجلس است
نیروی دریایی ایران هیمنه پوشالی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم را شکست
لکعلی آبادی با اشاره به ادعاهای دشمن مبنی بر حضور زمینی در کشورمان گفت: اکنون زمزمههایی درباره ورود نیروی زمینی آمریکا مطرح است. به نظر من، آن هیمنه پوشالی که آمریکا سالها پس از جنگ جهانی دوم برای خود ساخته بود، شکسته شده است. نیروی دریایی ایران این هیمنه را در تنگه هرمز در هم شکست و نشان داد که قدرت در اختیار چه کسی است. آمریکا از روز اول با وجود تبلیغات گسترده ناوهای خودش را حرکت داد و تصور عمومی در دنیا این بود که شاید حرکت این ناوها باعث شکست ایران شود، اما در نهایت مشاهده کردیم میدان و خلیج فارس را چگونه مفتضحانه ترک کردند.
وی با بیان این که امروز کنترل تنگه هرمز در اختیار ایران است، اظهار داشت: در مجلس یک طرح دو فوریتی در بررسی است و نمایندگان هم رأی دادند که به صورت دو فوریت کنترل تنگه هرمز را بررسی کنیم و برای رأیگیری به صحن بیاید. حتی بحث خروج از NPT را نمایندگان مردم در دست بررسی و رأیگیری دارند.
نماینده استان لرستان، دورد و ازنا تاکید کرد: نکته مهم در این میان همراهی آحاد ملت است؛ از نیروهای مسلح، مسئولان، رئیسجمهور، فرماندهان تا مردم عادی، زن و مرد، پیر و جوان. امروز میدان نبرد و خط مقدم به شهرها کشیده شده و همه مردم در خط مقدم هستند و این یک افتخار برای ماست که با شرورترین افراد وارد نبرد شدهایم اما آحاد ملت در خط مقدم هستند. در صورتی که در زمان دفاع مقدس جوانان و رزمندگان در خط مقدم بودند اما امروز همه مردم هستند. الحق و النصاف در تمامی میدانها نقش بانوان و دختران ما بسیار پررنگ است. در بسیاری از شهرها که من برای سخنرانی رفتم نقش بانوان بینظیر و بیبدیل است.
دشمن در مقابل ایستادگی مردم دست به تخریب زیر ساختها میزند
وی تاکید کرد: امروز همه دنیا مشاهده میکند در کشور ایران زن، مرد، پیر و جوان در کنار هم شانه به شانه هم ایستادند، امروز در مقابل این تصویر زیبا تنها کاری که از دشمن در مقابل این عظمت و کوه اراده و عزم راسخ مردم برمیآید، جنایت است. امروز دشمن در مقابل ایستادگی مردم به تخریب زیرساختها، مدارس، دانشگاهها و هدف قرار دادن دانشمندان و هنرمندان ما روی آورده است اما در عین حال، امروز شاهد حضور گسترده هنرمندان و ورزشکاران در میدان هستیم؛ برخی به بیمارستانها سر میزنند و برخی همراه نیروهای هلالاحمر فعالیت میکنند. این اتحاد مقدس به گفته امام شهید که شکل گرفته است و مطمئن باشید پا و دست هر متجاوزی به ایران باز شود کوتاه خواهد شد. امروز تصویری در جهان مخابره میشود و تمام دروغهایی را که سالها ساخته شده بود، از بین میبرد. مسئولان، مجلس، دولت، نیروهای مسلح و مردم، همه در کنار یکدیگر هستند.
این نماینده مجلس با اشاره به اعتراضات شکل گرفته در ایالات متحده درخصوص سیاستهای دولت این کشور، گفت: از سوی دیگر، اعتراضات گستردهای در سراسر جهان، بهویژه در اروپا و حتی در ایالات متحده، به صورت گسترده و میلیونی علیه ترامپ جنایتکار در حال شکلگیری تحت عنوان «NO KING» به معنی نه به پادشاه است؛ این موضوع به نظر من بسیار عجیب و شبیه یک معجزه است چرا که تمام تلاش خودشان را به کار بستند که در کشورهای اروپایی و آمریکا مردم را علیه مردم ایران بسیج کنند اما آنچه که امروز در حال اتفاق است حضور میلیونی مردم در خود آمریکا، اسپانیا و در سایر شهرهای و کشورهای همچون پاکستان، عراق است و بحرینی که با ما دشمن است مردمش در دفاع از ما بیرون آمدند. نکته اینجاست شاید کشورهای همسایه به لحاظ مذهب و زبان به ما نزدیک باشند؛ اما کشورهای اروپایی و آمریکایی علیه جنگ شعار می دهند که نشان میدهد افکار عمومی جهانی نیز نسبت به این جنایات حساس شده است.
حضور میدانی مردم و قدرت موشکی نیروهای مسلح ما دستی بر گلوی دشمنان است
وی ادامه داد: آنچه که به نظر من نقطه قوت ایران است و یک دست سنگین بر گلوی تجاوزکاران است و فشار میدهد دو محور دارد، نخست بحث میدانهاست که مردم حضور دارند و دیگری بحث قدرت موشکی و نیروهای مسلح ما است. مشاهده میکنیم جوانان ما چقدر شجاعانه در پشت لانچرها حضور دارند و با شجاعت موشکها را به قلب تلاویو و حیفا و تمام منافع شلیک میکنند. به واسطه همین شجاعتهاست که امروز سربازان آمریکا کمپین نه به جنگ راه انداختهاند. امروز ما مشاهده میکنیم آمریکا تمام سربازان خودش را در منطقه در هتلها مخفی میکند. امروز برای ترامپ نه داخل کشورش و نه در جامعه جهانی آبرویی نمانده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به نظر من، هدف از حمله به زیرساختها توسط دشمنان دو نکته را دنبال میکند؛ نخست، ایجاد فشار برای وادار کردن ایران به مذاکره است، زیرا دارند تمام تلاش خودش را به کار میگیرند که ایران مجددا با اینها که سابقه مذاکرهشان مشخص است، مذاکره کند که ایران نپذیرفت. آمریکا یک توهم مذاکره داشت که ما در حال مذاکره هستیم که همه فرماندهان و رئیس مجلس ما که نقشی درخشان در این جنگ دارد، این توهم را رد کردند. دوم تضعیف توان داخلی ماست اما ایران این فشارها را نپذیرفت، میبینیم در دولت، آقای پزشکیان در بین مردم حضور پیدا میکند که این نشان میدهد مسئولان جدا از مردم نیستند. همه این تصاویر پیام روشنی را به دنیا مخابره میکند و بر تمام دروغهایی که این اهریمنان سالها و سالها ساخته بودند یک خط بطلان میکشد.
امروز همه پای کار ایران هستند
طرح شکایت از دشمنان برای جنایات در دانشگاهها و مدارس در مجامع بین المللی آماده شده است
وی تاکید کرد: همه مسئولان، مجلس، نیروهای مسلح و مردم ما پای کار هستند و در کنار هم هستند و به اعتقاد من همه این همدلی و همراهی ها یک فشار مضاعف به دشمن آورده است. همه میدانیم امروز ثروت و قدرت یکجا جمع شده با این تصور که مردم ایران را از پای دربیاورند اما مشاهده میکنیم هنگامی که اراده الهی پیروزی جبهه حق باشد همه دنیا هم که بیایند همان طور که حضرت امام بارها و بارها فرمودند «آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند».
لکعلی آبادی یاد آور شد: بارها و بارها در طول تاریخ ما مشاهده کردهایم؛ از دفاع مقدس گرفته است تا طوفان شن در طبس از لانه جاسوسی گرفته است، در تاریخ صد ساله انقلاب دورههای مختلف را نگاه میکنیم میبینیم که آمریکا هم جنایتکار است و هم در مقابل مردم ایران نمیتواند هیچ غلطی انجام دهد.
وی تاکید کرد: در خصوص جنایات جنگی که در دانشگاهها، مدارس و بیمارستان های ما رخ داده است ، قطعاً باید در مجامع بینالمللی طرح شکایت کنیم، طرح شکایت هم آماده است و به صورت لحظهای در وزارتخارجه آمار جنایاتی که آمریکا و رژیم صهیونیستی دارند انجام میدهند ثبت و ضبط میشوند. هرچند امروز سازمانهای بینالمللی همچون حقوق بشر، ملل متحد و آژانس بینالمللی اتمی اعتبار خود را از دست دادهاند و نشان دادند در بحرانها هیچ کاری نمیکنند و سمت درست تاریخ نمیایستند، اما پیگیری حقوقی ما در همین مجامعی که اعتبار خودشان را از دست دادهاند لازم است چرا که ثبت این جنایات برای تاریخ ضروری است تا مشخص شود چه ظلمی بر مردم ایران رفته است و مردم ایران جانانه ایستادند.
قدرت سخت نیروهای مسلح و قدرت نرم مردم موازنه قدرت در آینده را تعیین میکند
نماینده استان لرستان، دورود و ازنا بیان کرد: آنچه موازنه قدرت را در آینده نزدیک دنیا تعیین میکند، هم قدرت سخت نیروهای مسلح و هم قدرت نرم مردم ایران است. این ترکیب، موزانه قدرت در فضای بین المللی را تغییر خواهد داد و جایگاه ایران را در معادلات جهانی تغییر خواهد داد. چرا که ایران قدرتش را به همه دنیا تحمیل کرد. ایران بعد از پنجاه سال که بسیار سخاوتمندانه با همه کشورهای دنیا برخورد کرد که آزادانه کشتیهای شان رفت و آمد داشته باشند امروز نشان داد هنگامی که از زور علیهاش استفاده شود، هیچگاه تسلیم نخواهد شد و همواره سربلند باقی مانده است. این ایستادگی، بازتابی از غیرت ملی و اسلامی مردم ایران است که امروز در جهان متبلور شده است.
وی افزود: سخنرانی که رئیس جمهور آمریکا درباره یکی از سران کشورهای منطقه انجام داد چقدر تحقیر آمیز بود، به نظر من جوانهای کشورهای اسلامی و حتی اعراب به مردم ایران غبطه میخورند چرا که امروز مسئولین هیچ کدام کوتاه نیامدند و ایستادند. نگاه کنید در کدام کشوری یک چنین جنایاتی میشود، اما هیچ کدام از فرماندهان، مسئولان و مدیران کوتاه نیامدند. سفرای ما در کشورهای خارجی پناهنده نشدند و این نشان میدهد یک همبستگی و غیرت ایرانی در کشور ما وجود دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از امدادهای غیبی الهی نباید غافل باشیم. خداوند به ما کمک میکند که این همدلی شکل گرفته است و مطمئن باشید در آینده جبهه حق بر باطل برای همیشه پیروز خواهد شد. انشاالله با تلاش شبانه روزی که در جبهه حق انجام میشود زمینه ظهور را فراهم کنیم. مطمئن باشید که دست هر متجاوزی که به خاک ایران دراز شود، کوتاه خواهد شد. این اتحاد و همدلی، انشاءالله زمینهساز پیروزی نهایی جبهه حق خواهد بود.