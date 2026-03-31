احمدیان:
راه شهید تنگسیری در نیروی دریایی سپاه ادامه خواهد یافت
نماینده رهبری در شورای دفاع تاکید کرد: در نیروی دریایی سپاه به برکت چند دهه رویارویی با آمریکای جهانخوار، صدها تنگسیری مسلط به جنگ نامتقارن وجود دارند که راه او را به خوبی ادامه خواهند داد.
به گزارش ایلنا، دریادار علی اکبر احمدیان، نماینده رهبری در شورای دفاع در پی شهادت دریادار تنگسیری، گفت: بر حسب اطلاع دقیق میگویم، ملت ایران اطمینان داشته باشند که در نیروی دریایی سپاه به برکت چند دهه رویارویی با آمریکای جهانخوار صدها تنگسیری مومن، شجاع، مدبر و مسلط به جنگ نامتقارن وجود دارند که راه او را به خوبی ادامه خواهند داد. تنگسیری به آرزوی خویش رسید و راه نورانی او نیز ادامه خواهد داشت.