به گزارش ایلنا، سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه‌ با حضور نواب رئیس و روسای کمیسیون‌های مجلس ، گفت: در این جلسه گزارشی از اقدامات وزارتخانه از ابتدای جنگ رمضان ارائه شد و البته ما هر هفته گزارش‌های لازم در حوزه صنعت، معدن و تجارت و توزیع و تولید کالا را ارائه کردیم. در این جلسه پیش بینی‌های لازم صورت گرفته از سوی وزارتخانه را اعلام کرده و امیدواریم با استمرار جلسات، رابطه دولت و مجلس را هرچه نزدیک‌تر کنیم تا مردم در شرایط جنگی دچار مشکل نشوند.

وزیر صمت در ادامه با بیان اینکه امروز شرایط تولید کالا بسیار مناسب بوده و تداوم تولید در کشور را شاهدیم، عنوان کرد: شخص رئیس جمهور و رئیس مجلس، رؤسای کمیسیون‌ها و تمام مجموعه حاکمیتی در حال کمک هستند تا هیچ نگرانی برای مردم در حوزه بازار و تولید و توزیع و تأمین کالا وجود نداشته باشد. تمهیدات لازم برای افزایش سرمایه در گردش بانک‌ها نیز دیده شده تا تداوم تولید را داشته باشیم.

رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در ادامه این گفت‌و‌گو با بیان اینکه در این جلسه گزارش مبسوطی از عملکرد وزارت صمت توسط وزیر ارائه شد که جا دارد از زحمات این مجموعه قدردانی شود، گفت: فعالیت‌های آنها در شرایط جنگی باعث شده زندگی روزمره مردم دچار هیچ خللی نشود. مسئولان کشور، فداکارانه و با اقتدار پای کار هستند و امیدواریم با پشتیبانی مردم این سختی‌ها را پشت سر بگذاریم و شاهد پیروزی کشورمان باشیم.

حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس در ادامه با اشاره به اینکه وزارتخانه توانست با اقدامات خود فشار را از روی مردم برداشته و زندگی را برای مردم تسهیل کند، گفت: امروز باید با تأمین سرمایه در گردش کمک کنیم تا تولیدکنندگان روی پای خود بایستند. نباید مشکلات امروز تأثیری در روند خدمت گذاری به مردم و تأمین مایحتاج آنها داشته باشد. مجلس پای کار است تا با برطرف کردن مشکلات اجازه ندهد هیچ خللی در زندگی مردم ایجاد شود. مسئولان وزارت صمت طی یک ماه گذشته به همراه کارگرانشان در صحنه بوده و کمک کرده‌اند.

علی نیکزاد نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه ما در این جلسه با گزارش دریافت شده شاهد عملکرد مجاهدانه وزارت صمت بودیم، گفت: امروز هیچ قفسه‌ای در فروشگاه‌های کشور خالی نیست و بیش از زمان صلح از آنها حمایت می‌شود. دشمن قطعا از اقدامات خود پشیمان می‌شود. قرار نبود دشمن زیرساخت‌های ما را مورد هدف قرار دهد، اما امروز در گل مانده‌اند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه مسئولان ما با شناخت از صنعت و صنعتگران تلاش کردند کار با قوت ادامه پیدا کند، اظهار داشت: رئیس جمهور تأکید داشته که ۷۰۰ همت در اختیار وزارت صنعت قرار گیرد تا با هماهنگی لازم میان این وزارتخانه با سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی مشکلات حوزه صنعت برطرف شده و از این حوزه پشتیبانی شود. صنعتگران باید با قوت و با راهبری وزیر صمت مانع بروز مشکل در حوزه تولید در کشور شوند. امروز تولید در کشور پیشرو است و مجلس و دولت در این زمینه برای حمایت کامل از صنعت آمادگی دارد.

