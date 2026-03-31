English العربیه
یوسف پزشکیان:

رسانه‌ ایرانی پرمخاطب در جهان نداریم/ در بخش بین‌المللی صداهای ما بلند نیست

فرزند و مشاور رئیس‌جمهوری با بررسی فعالیت‌های رسانه‌های ایران در شرایط جنگی، اظهار کرد: نیاز به ارزیابی دقیق‌تر دارد اما به نظرم ایسنا بیشتر از سایر رسانه‌های وابسته به دولت در شبکه‌های اجتماعی فعال است.

به گزارش ایلنا، یوسف پزشکیان با انتشار یادداشتی درباره روز سی‌ویکم جنگ در کانال تلگرامی خود نوشت:

«بعد از اشاره کوتاه به اخبار امروز، می‌خواهم وضعیت رسانه‌ای کشور را در شرایط جنگ مرور کنم. وقتی اینها جلوی چشم ما باشد، تصویر بهتری از شرایط خودمان خواهیم داشت. خیلی دوست داشتم دوستان خبره گزارشی از وضعیت رسانه‌ای جبهه صهیونیستی ارائه بدهند.

۱. خبرهای امروز چی بودند؟ ۱- شهادت سردار تنگسیری اعلام شد. خدا رحمتشان کند. ۲- جلسه دولت با حضور رئیس‌جمهور تشکیل شد. ۳- مطلع شدم که در حملات موشکی صهیونیست‌ها، منزل بعضی از بچه‌های پایگاه اطلاع رسانی دولت تخریب شد. ۴- حملات ایران با روند خوبی ادامه دارد.

۲. توییت آقای دکتر قالیباف درباره تحلیل بازارهای مالی آمریکا خیلی دیده شد. نمی‌دانم اثری که مورد نظر طراحان توییت بوده محقق شده یا نه، ولی به گمانم تا این لحظه پر بازدیدترین توییت یک سیاستمدار ایرانی بوده. تا همین لحظه که دارم یادداشت را تنطیم می‌کنم ۱۲ میلیون بازدید را عبور کرده‌ است.

۳. به نظرم فعالیت‌های رسانه‌ای دولتی‌ها هم روند بهتری پیدا کرده است. خانم مهاجرانی با اینکه انتقادهایی نسبت به ایشان مطرح کرده‌اند، به نظرم خیلی خوب فعال است. آقای دکتر عارف فعال‌تر شده‌اند و توییت‌های خوبی می‌زنند. روابط عمومی وزارتخانه‌ها هم کم و بیش فعالند. حتما می‌تونه بهتر از این هم بشود ولی تا همینجا هم خوب پای کارند. خدا قوت به همه‌ عزیزان. اغلب اخبار مربوط به دولت را می‌تونین از پایگاه اطلاع رسانی دولت (پاد) دنبال کنین.

۴. سخنگوی قرارگاه خاتم هم در بین نسل جوان خوب طرفدار پیدا کرده. امروز گوش می‌دادم دستاوردهای ارتش را هم گزارش می‌داد.

۵. شنیدم که امروز بعد از اینکه حساب سردار قاآنی در شبکه ایکس توییتی منشر می‌کند، حساب ایشان را مسدود کردند.

۶. نیاز به ارزیابی دقیق‌تر داره اما به نظرم ایسنا بیشتر از سایر رسانه‌های وابسته به دولت در شبکه‌های اجتماعی فعال است. جمعیت هلال‌احمر هم خوب اطلاع‌رسانی می‌کند.

۷. در بخش بین‌المللی صداهای ما بلند نیست. رسانه‌ای که پرمخاطب باشد نداریم. شخصیت‌های خیلی پربازدید هم نداریم. باید روی این کار شود. البته رسانه‌های وابسته به کشورهای دیگر مثل الجزیره جور ما را می‌کشند. افراد مختلفی در آمریکا و اروپا هم هستند که امروز حرف‌هایی را می‌زنند که در راستای منافع ماست. بنابراین نقص رسانه‌ای بین‌المللی ما عملا پوشش داده شده است.

۸. صدا و سیما و انسان‌رسانه‌ها را از قلم انداختم. نکته خاصی درباره‌شان به ذهنم نمی‌رسد.»

 

