جزئیات سی و یکمین روز عملیات وعده صادق ۴

وی افزود: مراکز کنترل و فرماندهی، آشیانه‌های پهپادی و انبارهای لجستیکی، پشتیبانی، تسلیحاتی و مراکز اختفای نظامیان تروریست، به‌ویژه خلبان‌های آمریکایی و صهیونیستی در مناطق مختلف، از جمله ۵ پایگاه آمریکایی در منطقه و مراکز نظامی در جنوب، مرکز و شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین، شامل حیفا، کریات‌شمونه، تل‌آویو، بئرالسبع، دیمونا، الخرج، جُفیر، و ویکتوریا، با موشک‌های بالستیک سوخت جامد و مایع عماد، قیام و خرمشهر و پهپادهای انهدامی نقطه‌زن، مورد هدف مؤثر قرار گرفتند.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) عنوان کرد: از شامگاه یکشنبه روز دوشنبه نیز ارتش جمهوری اسلامی ایران با پهپادهای هجومی، ایستگاه‌های رادار دشمن آمریکایی صهیونی مستقر در امارات، که ماموریت کشف و رهگیری موشک‌ها و پهپادهای رزمی را به‌عهده داشتند، و همچنین مراکز زیرساختی البیت‌سیستم و محل تولید و توسعه سامانه‌های پدافندی و آفندی رژیم در تل‌آویو را، مورد حملات دقیق قرار داد.

سرهنگ ذوالفقاری در پایان تصریح کرد: هجوم مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به فضل الهی و تحت فرمان فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مُدَظِلُهُ‌العالی) تا به زانو درآوردن دشمنان آمریکایی صهیونی تداوم خواهد داشت.