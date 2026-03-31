جزئیات سی و یکمین روز عملیات وعده صادق ۴
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) با اشاره به اقدامات انجام شده توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جریان روز سی و یکم جنگ رمضان، تصریح کرد:
به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در پیامی تصویری به تشریح اقدامات انجام شده توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جریان سی و یکمین روز از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان پرداخت و گفت: در تداوم عملیاتهای موفق نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، علیه دشمنان آمریکایی صهیونیستی، موج ۸۷ عملیات وعده صادق ۴، با رمز مبارک «یا ابا عبدالله الحسین(ع)» و تقدیم به مجاهد نستوه و سردار شهید سرافراز، دریابان تنگسیری و شهدای دلاور و قهرمان نیروی دریایی سپاه، بهاجرا درآمد.
وی افزود: مراکز کنترل و فرماندهی، آشیانههای پهپادی و انبارهای لجستیکی، پشتیبانی، تسلیحاتی و مراکز اختفای نظامیان تروریست، بهویژه خلبانهای آمریکایی و صهیونیستی در مناطق مختلف، از جمله ۵ پایگاه آمریکایی در منطقه و مراکز نظامی در جنوب، مرکز و شمال سرزمینهای اشغالی فلسطین، شامل حیفا، کریاتشمونه، تلآویو، بئرالسبع، دیمونا، الخرج، جُفیر، و ویکتوریا، با موشکهای بالستیک سوخت جامد و مایع عماد، قیام و خرمشهر و پهپادهای انهدامی نقطهزن، مورد هدف مؤثر قرار گرفتند.
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) عنوان کرد: از شامگاه یکشنبه روز دوشنبه نیز ارتش جمهوری اسلامی ایران با پهپادهای هجومی، ایستگاههای رادار دشمن آمریکایی صهیونی مستقر در امارات، که ماموریت کشف و رهگیری موشکها و پهپادهای رزمی را بهعهده داشتند، و همچنین مراکز زیرساختی البیتسیستم و محل تولید و توسعه سامانههای پدافندی و آفندی رژیم در تلآویو را، مورد حملات دقیق قرار داد.
سرهنگ ذوالفقاری در پایان تصریح کرد: هجوم مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به فضل الهی و تحت فرمان فرمانده معظم کل قوا حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (مُدَظِلُهُالعالی) تا به زانو درآوردن دشمنان آمریکایی صهیونی تداوم خواهد داشت.