English العربیه
معاون رییس جمهور:

پشتوانه مردمی موجب شکست ۲ قدرت هسته‌ای دنیا در تجزیه کشور و سقوط نظام شد

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به حیرت دنیا از عملکرد ملت ایران، گفت: ۲ قدرت هسته‌ای دنیا به ما حمله کرده‌اند، می‌خواستند کشور را تجزیه و نظام را ساقط کنند که نه‌ تنها به نتیجه نرسیدند، بلکه همبستگی، اتحاد و یکرنگی دل‌ها در این ایام به مراتب بیشتر هم شد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، محسن اسماعیلی روز دوشنبه با حضور در ستاد شرایط اضطراری جمعیت هلال‌احمر و در جمع مدیران این جمعیت، افزود: حضور حماسی مردم در خیابان‌ها طی ٣٠ شب گذشته بسیار ارزشمند و از عوامل شکست دسیسه های دشمن است که دنیا را متحیر کرده است و به واقع، دست پرقدرت خداوند این تحقق را آفرید.

اسماعیلی در ادامه خطاب به نیروهای داوطلب و امدادگران هلال احمر، گفت: حامل سلام و عرض ارادت رئیس جمهور و اعضای هیات دولت هستم، همه ما در مجموعه دولت، خالصانه قدردان زحمات بی‌منت شما هستیم.

وی افزود: هلال‌احمر در تمامی حوادث کشور، مایه قوت قلب و آرامش‌ خاطر مردم و مسؤلان است؛ دل‌گرمی و اطمینان خاطر که خواهران و برادرانشان به یاری آنها آمدند. مسؤلان هم خرسند هستند از آن نظر که، شما با مهربانی و خلوص وجودی، از جنبه‌های انسانی و روحانی، التیام آلام مردم می‌شوید.

اسماعیلی تصریح کرد: نتیجه کار شما برای همه مشهود است. این کمک و امداد از مردم، افتخاری برای شما نیست، شما یک شاهد حقیقی دارید که خداوند متعال است. باور قلبی ماست که هیچ‌چیز از نگاه پرودگار مخفی نخواهد بود.

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امدادرسانی در این جنگ به هموطنانی که ایستادگی کردند و در دفاع از اسلام، انقلاب و کشور آسیب می‌بینند، بسیار ارزشمند است.

وی افزود: جبران این کار خیر شما توسط خداوند برای هموطنان در این شرایط سخت، قطعا فراتر از هر کار خیر دیگری است. چون از نگاه قرآن نجات یک نفر توسط شما، نجات همه انسان‌های تاریخ است. خداوند متعال، ارزش کار شما را اینگونه بیان کرده است.

وی خاطرنشان کرد: هر کار خوب هرچه سخت‌تر باشد، اجر آن والاتر است. چون کار شما جزء سخت‌ترین کارهاست، هم نفس و هم کیفیت این کار، این امید را به شما می‌دهد که خداوند بالاترین پاداش‌ها را برایتان در نظر گرفته است.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: دست شما دست رحمت خداست. شما فرشتگان امداد الهی هستید. دست یکایک شما را از دور می‌بوسم و قدردان همت خالصانه شما هستیم.

تبدیل تهدیدها به فرصت از دستاوردهای ارزشمند هلال احمر 

علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت هم در این نشست و در جمع مدیران و امدادگران جمعیت هلال‌احمر، گفت: تبدیل تهدید به فرصت در جریان جنگ اخیر از اقدامات ارزشمند این جمعیت است.

وی افزود: هلال‌احمر در جریان جنگ رمضان در کنار وظیفه ذاتی خود که امدادرسانی به هموطنان است، بستر کمک و یاری را فراهم کرد که این موضوع تبدیل تهدید به فرصت در جریان جنگ اخیر است.

به گفته وی، اعتماد عمومی‌به خانواده هلال‌احمر نتیجه عملکرد قابل دفاع این جمعیت است.

