بازدید میدانی رئیس کل دادگستری استان تهران از مراجع قضایی غرب استان
رئیس کل دادگستری استان تهران در دهمین روز از آغاز سال جدید با حضور در مراجع قضایی شهرستانهای رباط کریم، شهریار و ملارد ضمن بررسی روند رسیدگی به پروندهها و نحوه خدمترسانی به مردم، در دیدارهای چهرهبهچهره با مراجعان دستورات لازم را برای رفع مشکلات مطرح شده صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان تهران، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه نظارتهای میدانی بر عملکرد مراجع قضایی، در دهمین روز از آغاز سال ۱۴۰۵ با حضور در حوزههای قضایی غرب استان از مجموعههای دادسرا، دادگستری و مجتمعهای دادگاه صلح در شهرستانهای رباط کریم، شهریار و ملارد بازدید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان این بازدیدها با حضور در بخشهای مختلف مراجع قضایی از جمله شعب دادسرا، دادگاهها، مجتمعهای دادگاه صلح و واحدهای اجرای احکام، روند رسیدگی به پروندهها و نحوه ارائه خدمات قضایی به مراجعان را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.
القاصی در حاشیه این بازدیدها با حضور در میان قضات و کارکنان قضایی ضمن قدردانی از تلاشها و خدمات شبانهروزی همکاران قضایی و اداری در سطح استان تهران و خصوصا در ایام جنگ تحمیلی و تعطیلات نوروزی، اظهار کرد: بخش مهمی از تحقق عدالت و پاسخگویی به مطالبات مردم مرهون تلاشهای مستمر قضات و کارکنان دستگاه قضایی در شعب مختلف دادگاهها و دادسراها است.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی این بازدیدهای میدانی اطمینان از تداوم خدمترسانی مطلوب و جلوگیری از ایجاد اطاله در رسیدگی به پروندهها است، گفت: حضور میدانی مسئولان قضایی در مراجع مختلف موجب میشود مسائل و چالشهای احتمالی از نزدیک بررسی و برای رفع آنها تصمیمات لازم اتخاذ شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین در جریان این بازدیدها با تعدادی از مراجعان در حوزههای قضایی مورد بازدید به صورت چهرهبهچهره دیدار و گفتوگو کرد و پس از استماع مسائل و درخواستهای آنان، دستورات لازم را برای پیگیری و رسیدگی صادر کرد.
از جمله در ملاقاتهای چهره به چهره با مردم و در جریان بازدید از دادسرای شهرستان شهریار، یکی از مراجعان که به دلیل اختلافات خانوادگی امکان ملاقات با فرزند خود را نداشت، موضوع را با رئیس کل دادگستری استان تهران مطرح کرد که القاصی در همان محل ضمن صدور دستور لازم به دادستان شهرستان شهریار، زمینه فراهم شدن ملاقات و دیدار این کودک با مادر خود را فراهم کرد.
همچنین در جریان بازدید از واحدهای اجرای احکام در برخی از مجموعههای قضایی غرب استان تهران، تعدادی از مراجعان درخواست پذیرش وثیقه و آزادی زندانیان را مطرح کردند که رئیس کل دادگستری استان تهران پس از بررسی موضوع، دستورات لازم را برای تسهیل در روند رسیدگی به این درخواستها صادر کرد.
شایان ذکر است از زمان وقوع جنگ تحمیلی رمضان تاکنون، رئیس کل دادگستری استان تهران شخصاً با حضور میدانی در مجموعههای قضایی و مراکز خدماترسانی در پایتخت و شهرستانهای استان تهران، روند خدمترسانی در این مراکز را مورد نظارت و بررسی قرار داده است؛ اقدامی که بیانگر پویایی دستگاه قضایی و اهتمام مسئولان قضایی استان تهران برای ارائه خدمات مستمر، پاسخگویی فعالانه به مردم و استمرار اجرای عدالت حتی در شرایط خاص و فوقالعاده در جنگ تحمیلی است.