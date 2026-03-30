۴ نقطه استان قم هدف حمله تجاوزکارانه دشمن قرار گرفت

معاون سیاسی-امنیتی استانداری قم گفت: ۴ نقطه در استان قم هدف حمله متجاوزان آمریکایی صهیونیستی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، مرتضی حیدری معاون سیاسی-امنیتی استانداری قم اعلام کرد که ساعتی قبل دشمنان متجاوز آمریکایی صهیونیستی، ۴ نقطه خارج از محدوده شهری قم را هدف قرار دادند.

 

معاون سیاسی-امنیتی استانداری قم دقایقی پیش خبر داد که حمله متجاوزان آمریکایی-صهیونیستی که ساعتی پیش به ۴ نقطه خارج از محدوده شهر قم انجام شد، خسارت جانی نداشته است.

 

اخبار مرتبط
