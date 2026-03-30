جزئیات تشییع پیکر ۵۰ شهید جنگ رمضان در اصفهان

وی افزود: امروز دو شنبه، دهم فروردین ماه ۱۴۰۵، مراسم تشییع این شهدا از ساعت ۱۵:۳۰ از میدان فیض به سمت گلستان شهدای اصفهان برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام ناجی گفت: این تعداد شهدا مربوط به جنایت آمریکایی_ صهیونی در مناطق هفتون، نیروی هوایی، ارتش و بهارستان هستند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان ادامه داد: یکی از این شهدا، شهید آوانوس سیمونیان سینگردی، از شهروندان مسیحی ساکن اصفهان است که در حملات موشکی در بهارستان به شهادت رسید.

مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان نیز با ابراز تاسف از شهادت یک شهروند ارمنی در حمله اخیر به بهارستان، اظهار کرد: آوانوس سیمونیان سینگردی، از شهروندان ارامنه ساکن اصفهان، در این حملات موشکی به شهادت رسید.

وی اضافه کرد: دشمن آمریکایی صهیونی در این حملات، مناطق مسکونی را هدف قرار داده و موجب خسارات جانی و مالی بسیاری شده است.

استاندار اصفهان تصریح کرد: در حملات به منازل مسکونی در استان اصفهان تا امروز بیش از ۲۰ زن و کودک جان باخته‌اند.

وی در خصوص مراسم تشییع و خاکسپاری شهید سیمونیان سینگردی، بیان کرد: آیین وداع پیکر این شهید بزرگوار شامگاه دوشنبه در خیابان خاقانی برگزار و پیکر این شهید بزرگوار روز سه‌شنبه از کلیسای مریم به سمت قبرستان ارامنه اصفهان تشییع و خاکسپاری خواهد شد.