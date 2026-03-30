به گزارش ایلنا، سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه در شبکه ایکس نوشت: تقاص تعرض به زیرساخت‌های ایران، باانهدام صنایع راهبردی مرتبط بادشمن آمریکایی صهیونی درمنطقه درحال انجام است.

تااین لحظه: صنایع شیمیایی نئوت حوواف سرزمین‌های اشغالی، یک پالایشگاه، دو مجتمع‌ فولاد، ۲ ابَرمجتمع آلومینیوم و این حملات دردآور ادامه دارد تا درد را در چشمانتان ببینیم.

