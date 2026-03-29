تلاش جهادی برای پایداری شبکه برق البرز/ روند اتصال مجدد منطقه به منطقه آغاز شد

به گزارش ایلنا، روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز اعلام کرد: به دنبال آسیب وارده به تاسیسات برق استان بر اثر اصابت ترکش ناشی از حملات آمریکایی_صهیونیستی، برق در برخی نقاط کرج بصورت موقت قطع شد.

اکنون تیم‌های عملیاتی و مهندسی صنعت برق استان با تمام توان و ظرفیت در محل‌های آسیب‌دیده مستقر شده و عملیات ترمیم و بازسازی شبکه را با سرعت آغاز کرده‌اند.

خوشبختانه با تلاش شبانه‌روزی خادمان مردم در اداره برق، روند اتصال مجدد به‌صورت «منطقه به منطقه» در حال انجام است و در کمترین زمان ممکن، پایداری کامل به شبکه بازخواهد گشت.

جای هیچ‌گونه نگرانی نیست و خادمان شما تا وصل آخرین انشعاب در میدان حضور خواهند داشت.

اکنون برق مناطقی از حیدرآباد، گوهردشت، شاهین ویلا، کلاک و فردیس و باغستان وصل شده است.

انتهای پیام/