تلاش جهادی برای پایداری شبکه برق البرز/ روند اتصال مجدد منطقه به منطقه آغاز شد
روابط عمومی استانداری البرز ازآغاز روند اتصال مجدد برق منطقه به منطقه در این استان خبرداد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز اعلام کرد: به دنبال آسیب وارده به تاسیسات برق استان بر اثر اصابت ترکش ناشی از حملات آمریکایی_صهیونیستی، برق در برخی نقاط کرج بصورت موقت قطع شد.
اکنون تیمهای عملیاتی و مهندسی صنعت برق استان با تمام توان و ظرفیت در محلهای آسیبدیده مستقر شده و عملیات ترمیم و بازسازی شبکه را با سرعت آغاز کردهاند.
خوشبختانه با تلاش شبانهروزی خادمان مردم در اداره برق، روند اتصال مجدد بهصورت «منطقه به منطقه» در حال انجام است و در کمترین زمان ممکن، پایداری کامل به شبکه بازخواهد گشت.
جای هیچگونه نگرانی نیست و خادمان شما تا وصل آخرین انشعاب در میدان حضور خواهند داشت.
اکنون برق مناطقی از حیدرآباد، گوهردشت، شاهین ویلا، کلاک و فردیس و باغستان وصل شده است.