خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تلاش جهادی برای پایداری شبکه برق البرز/ روند اتصال مجدد منطقه به منطقه آغاز شد

کد خبر : 1766967
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی استانداری البرز ازآغاز روند اتصال مجدد برق منطقه به منطقه در این استان خبرداد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز اعلام کرد: به دنبال آسیب وارده به تاسیسات برق استان بر اثر اصابت ترکش ناشی از حملات آمریکایی_صهیونیستی، برق در برخی نقاط کرج بصورت موقت قطع شد.

اکنون تیم‌های عملیاتی و مهندسی صنعت برق استان با تمام توان و ظرفیت در محل‌های آسیب‌دیده مستقر شده و عملیات ترمیم و بازسازی شبکه را با سرعت آغاز کرده‌اند.

خوشبختانه با تلاش شبانه‌روزی خادمان مردم در اداره برق، روند اتصال مجدد به‌صورت «منطقه به منطقه» در حال انجام است و در کمترین زمان ممکن، پایداری کامل به شبکه بازخواهد گشت.

جای هیچ‌گونه نگرانی نیست و خادمان شما تا وصل آخرین انشعاب در میدان حضور خواهند داشت.

اکنون برق مناطقی از حیدرآباد، گوهردشت، شاهین ویلا، کلاک و فردیس و باغستان وصل شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار