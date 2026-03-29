قدردانی وزیر امور خارجه کشورمان از دولت و ملت ارمنستان

وزیر امور خارجه کشورمان با ارسال پیامی در شبکه ایکس از دولت و ملت ارمنستان قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه ایکس نوشت: «حمایت دولت جمهوری ارمنستان و مردم ارمنستان از مردم ایران در زمینه انتقال اتباع و ارائه کمک‌های بشردوستانه، شایسته قدردانی فراوان است.

پیوند دیرینه میان ایران و ارمنستان بار دیگر در شرایط دشوار، استحکام خود را به نمایش گذاشت و این اقدامات برادرانه در حافظه مردم ایران ماندگار خواهد شد.»

 

