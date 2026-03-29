پزشکیان:
مردم آمریکا از «اول اسراییل» عصبانی هستند
رئیس جمهور با اشاره به حضور مردم آمریکا در تظاهرات «نه به پادشاه» نوشت: مردم آمریکا خستهاند از اینکه پادشاهان اسرائیلی بر دموکراسی آمریکایی حکومت میکنند.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در حساب کاربرب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کارشناسان هوش مصنوعی در آمریکا، رئیسجمهور ترامپ را از واقعیت حضور مردم کشورش در تظاهرات «نه به پادشاه» آگاه کنند.
مردم آمریکا از «اول اسراییل» عصبانی هستند.
آنها خستهاند از اینکه پادشاهان اسرائیلی بر دموکراسی آمریکایی حکومت میکنند.»