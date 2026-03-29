به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در حساب کاربرب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کارشناسان هوش مصنوعی در آمریکا، رئیس‌جمهور ترامپ را از واقعیت حضور مردم کشورش در تظاهرات «نه به پادشاه» آگاه کنند.

مردم آمریکا از «اول اسراییل» عصبانی هستند.

آنها خسته‌اند از اینکه پادشاهان اسرائیلی بر دموکراسی آمریکایی حکومت می‌کنند.»

