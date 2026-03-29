پاسخ و تلافی ایران به خسارت دشمن بهمراتب شدیدتر خواهد بود
به گزارش ایلنا، محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: هر میزان خسارتی که دشمن وارد کند، پاسخ و تلافی ایران بهمراتب شدیدتر خواهد بود.
صبر ما محدود است، اما ظرفیت تحملمان بالاست. نیروهای مسلح کشور به توانمندیها و ابزارهایی مجهز هستند که در صورت تداوم درگیری، از آنها بهره خواهند گرفت.