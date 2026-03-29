افزایش شمار شهدای جنایت آمریکایی صهیونی روستای عثماوندان شفت
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان گفت: تعداد شهدای منطقه مسکونی روستای عثماوندان شهرستان شفت به ۶ نفر افزایش یافت و ۵ منزل مسکونی کامل تخریب شد.
به گزارش ایلنا ، علی باقری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان در خصوص گزارش تکمیلی تجاوز دشمن آمریکایی – صهیونیستی به منطقه مسکونی در روستای عثماوندان، گفت : تعداد شهدای منطقه مسکونی روستای عثماوندان شهرستان شفت که صبح امروز مورد اصابت دشمن آمریکایی – صهیونیستی قرار گرفت، به ۶ نفر افزایش یافت.
وی افزود: در نخستین ساعات حمله آمریکایی صهیونی با حضور عوامل امداد و نجات و آواربرداری پیکر ۲ شهید تفحص شد، چهار نفر مصدوم هم براثر شدت جراحات وارده در حین و پس از انتقال به مرکز درمانی به فیض شهادت نائل آمدند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گفت: بر اثر شدت اصابت پرتابه دشمن ۵ منزل مسکونی کامل تخریب شده و به ۲۲ منزل مسکونی خسارت شدید وارد شده است.
باقری با اشاره به اینکه تیمهای آواربرداری و ارزیابی همچنان در صحنه مشغول انجام عملیات هستند و برآوردها ادامه داد، گفت: مردم و مخاطبان اخبار رسمی را از رسانهها و خبرگزاریها دنبال کنند.
در ساعات ابتدایی بامداد امروز (حدود ۷ صبح یکشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۵)، یک باب منزل ویلایی در روستای عثماوندان بخش احمدسرگوراب شهرستان شفت مورد اصابت برتابه موشکی دشمن صهیونی - آمریکایی قرار گرفت.