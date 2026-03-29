خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش شمار شهدای جنایت آمریکایی صهیونی روستای عثماوندان شفت
کد خبر : 1766925
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان گفت: تعداد شهدای منطقه مسکونی روستای عثماوندان شهرستان شفت به ۶ نفر افزایش یافت و ۵ منزل مسکونی کامل تخریب شد.

به گزارش ایلنا ، علی باقری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان در خصوص گزارش تکمیلی تجاوز دشمن آمریکایی – صهیونیستی به منطقه مسکونی در روستای عثماوندان، گفت : تعداد شهدای منطقه مسکونی روستای عثماوندان شهرستان شفت که صبح امروز مورد اصابت دشمن آمریکایی – صهیونیستی قرار گرفت، به ۶ نفر افزایش یافت.
وی افزود: در نخستین ساعات حمله آمریکایی صهیونی با حضور عوامل امداد و نجات و آواربرداری پیکر ۲ شهید تفحص شد، چهار نفر مصدوم هم براثر شدت جراحات وارده در حین و پس از انتقال به مرکز درمانی به فیض شهادت نائل آمدند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گفت: بر اثر شدت اصابت پرتابه دشمن ۵ منزل مسکونی کامل تخریب شده و به ۲۲ منزل مسکونی خسارت شدید وارد شده است.
باقری با اشاره به اینکه تیم‌های آواربرداری و ارزیابی همچنان در صحنه مشغول انجام عملیات هستند و برآورد‌ها ادامه داد، گفت: مردم و مخاطبان اخبار رسمی را از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها دنبال کنند.

 در ساعات ابتدایی بامداد امروز (حدود ۷ صبح یکشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۵)، یک باب منزل ویلایی در روستای عثماوندان بخش احمدسرگوراب شهرستان شفت مورد اصابت برتابه موشکی دشمن صهیونی - آمریکایی قرار گرفت. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار